Die deutsch-vietnamesische Produzentin Mai Nguyen und der Lizenzhändler und Produzent Alexander von Dülmen haben die Produktionsfirma A Company Filmproduktion gegründet. Wie das in München ansässige Unternehmen heute mitteilt, wolle man den Schwerpunkt der Arbeit auf Koproduktionen zwischen Asien und Europa und hier vor allem zwischen Vietnam und Deutschland legen.

Ein erstes Projekt des neuen Unternehmens steht auch schon fest. So wird unter der Federführung von Alexander van Dülmen, der über das bis Ende 2021 mit Stephan Wagner betriebene Joint Venture Carte Blanche International Filme wie Wagners Die Getriebenen" und Damir Lukacevic' "Ein nasser Hund" produziert hatte, die Serie "Nhiem" entstehen. Sie erzählt die Geschichte eines Frontkameramanns des Vietkong und seiner Gegenspielerin, einer französischen Fotojournalistin, die in Saigon vom Vietnamkrieg berichtet.

Mai Nguyen hat vor der Gründung der A Company Filmproduktion bereits an Produktionen wie "The Inseminator", "Memoryland", "Viet and Nam", u.a. mit dem IFFR Cinemart Young Film Critics Award ausgezeichnet, und "Who created human beings" gearbeitet.