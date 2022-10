Jens-Uwe Welge zum Erfolg von "One Piece Film: Red": "Wir glauben an das Kino"

Mit "One Piece Film: Red" hat Crunchyroll einen durchschlagenden Erfolg in den deutschen Kinos gelandet. Wir sprachen mit Head of Sales Jens-Uwe Welge über die fabelhaften Zahlen und das generelle Kino-Engagement von Crunchyroll.

"One Piece Film: Red" feiert einen überragenden Erfolg in den deutschen Kinos. Haben Sie mit diesem gewaltigen Zuspruch gerechnet?

JENS-UWE WELGE: Wir wussten, dass wir einen besonderen Film an der Hand haben und waren zuversichtlich, einen Nerv zu treffen, bei der großen Fangemeinde, aber auch darüber hinaus. Die Filmreihe basiert auf einer der weltweit erfolgreichsten Mangaserien aller Zeiten, die sich alleine in Deutschland bisher mehr als vier Millionen Mal verkauft hat. Dazu kommt, dass das Thema Manga speziell seit Beginn der Coronapandemie massive Zuwächse erfahren hat, allein von 2020 auf 2021 betrug die Wachstumssteigerung 75 Prozent. Das sind Zahlen, von denen die meisten Verlage nur träumen können. Manga ist mittlerweile die drittwichtigste Säule im Bereich der Belletristik. Was man vor zehn Jahren noch als klassisches Nischencomic betrachten konnte, ist heute eine fest etablierte Macht im Markt. Für die Zielgruppe der 16- bis 29-Jährigen ist das nichts Exotisches mehr. Für die ist Manga cool. Fertig.

"One Piece" ist aber auch als Bewegtbildmarke längst etabliert.

JENS-UWE WELGE: Seit fast 20 Jahren läuft die Serie sehr erfolgreich auf RTL und jetzt auf Seven Max - es gibt mehr als 900 Folgen. Die Marke hat als Bewegtbild mittlerweile zwei ganze Generationen begleitet. Das ist eine ausgezeichnete Grundlage, von der wir profitieren. "One Piece Film: Red" ist der dritte Film, den Crunchyroll in diesem Jahr mit einem größeren Volumen ins Kino gebracht hat, nach "Jujutsu Kaisen 0" und Dragonball". Für uns war das immer ein Dreiklang. Wir haben gewusst, dass diese drei Filme kommen, und haben darauf gesetzt, dass "One Piece Film: Red" die Krönung sein wird. Die beiden Vorgänger der Reihe, "Stampede" und "Gold", hatten wir noch kleiner gestartet, mit weniger Kopien. Weil es sich bei "Red" um einen Jubiläumsfilm zum 25-jährigen Bestehen der Marke handelt, der in Japan als erfolgreichster Kinofilm des Jahres herausragende Zahlen geschrieben hat, haben wir uns diesmal für eine besondere Herausbringung entschieden, einerseits in japanischer Originalfassung mit Untertiteln, was bei den neueren Fans stark nachgefragt wird, andererseits in der Synchronfassung. Der größere Aufschlag kam also mit Ansage, Teil unserer Strateie. Dass es so hervorragend funktioniert, empfinden wir als Bestätigung.

Erstmals haben Sie außerdem einen Anime nicht als Event gezeigt, sondern als regulären Start in die Kinos gebracht. Wird das fortan Ihre neue Strategie sein?

JENS-UWE WELGE: Unsere japanischen Lizenzgeber haben angefragt, ob "One Piece Film: Red" einen regulären Kinostart haben könnte. Diesem Ansinnen wollten wir uns nicht verschließen, und wir haben es gerne gemacht. Für uns ist es ein spannendes Experiment, aus dem wir lernen und Rückschlüsse für die Zukunft ziehen wollen. Den meisten Kinogängern ist es egal, ob der Film ihrer Wahl am Dienstag oder Donnerstag startet, auch wenn der Donnerstag der traditionell gelernte Starttermin ist. Bei den Events haben wir die Erfahrung gemacht, dass wir bei einem Start am Dienstag, der ein generell eher schwacher Kinotag ist, die ganze Aufmerksamkeit auf unsere Filme ziehen können. Es kann vorkommen, dass wir bei einem der Events am Dienstag in einem 15-Saal-Multiplex fast alle Säle belegen können - in Einzelfällen konnten wir für unseren Vorführtermin sogar alle Säle bekommen. Man hat einen extrem starken Schub an diesem Tag, weil sich die Fans auf diesen Film freuen - und sich freuen, mit ihren Freunden ihr Kino besuchen zu können. An einem Donnerstag ist das in dieser Form nicht möglich, weil man in Konkurrenz mit den anderen Neustarts tritt.

Schlechte Erfahrungen haben Sie mit "One Piece Film: Red" aber nicht gemacht mit fast 100.000 Besuchern am ersten Donnerstag.

JENS-UWE WELGE: Hinterher ist man immer klüger. Wir haben es schon als Risiko gesehen, in direkte Konkurrenz mit Titeln wie dem gerade ebenfalls neugestarteten Halloween Ends" und bereits laufenden Hits wie Smile" oder Die Schule der magischen Tiere 2" zu treten. Umso erfreulicher sind die Zahlen. Es wird sicherlich nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir einen unserer Filme so starten. Nicht jeder Titel bietet sich dafür an. Wenn es jedoch eine passende Geschichte zu erzählen gibt, sind wir einem regulären Start aufgeschlossen. Die Events werden wir aber nicht vernachlässigen, die eine gewisse Genrevielfalt erlauben und auch den Raum bieten für bewusste Experimente. Wir sind immer wieder überrascht, wie gut das dennoch funktioniert, wenngleich nicht auf der Ebene eines "One Piece Film: Red", für den wir uns nach acht Jahren einfach mal den ganz großen Aufschlag gegönnt haben.

Haben die Kinos mitgespielt, für die Anime als Event gelernt und gesetzt ist?

JENS-UWE WELGE: Die Kinos waren alle an Bord. Bei den größeren Häusern in den Metropolen muss man keine Überzeugungsarbeit leisten. Die wissen, was Anime ist und wie man ein großes Publikum dafür bewegt. In kleineren Kinos an kleineren Standorten herrscht große Neugier, da fehlen bisher oft aber die nötigen Erfahrungswerte, um zu wissen, wie man diese Filme am besten einsetzt. Ab und zu registrieren wir auch noch Vorbehalte und Zurückhaltung, eine gewisse Angst, etwas Anderes und Neues zu zeigen. Im Gespräch mit kleineren Kinos haben wir aber auch eine große Verunsicherung gespürt, weil man nach Corona massive Probleme hat, das alte Publikum wieder zurückzuholen. Ein Anime wie "One Piece Film: Red" kann tatsächlich eine Chance sein. Da muss man sich dann auch die Zeit nehmen und im Schulterschluss mit den Kinos arbeiten, ihnen mit Rat und Tat und unserer Erfahrung beiseite stehen. In der Summe hat das sehr gut funktioniert: Gerade die kleineren Kinos haben den Film durchgehend gespielt und sind dabeigeblieben. Nicht so gut fährt man, wenn man einen Anime eben mal so mitnehmen will. Man muss schon ein gewisses Engagement mitbringen, auf einen Vorverkauf oder ähnliche vorbereitende Dinge setzen. Die Zielgruppe muss im Vorfeld gezielt angesprochen werden, wenn man sie mobilisieren will.

Inwiefern ist die Kinoauswertung für Sie ein Werkzeug, die folgende Auswertung im Home-Entertainment zu treiben?

JENS-UWE WELGE: Das steht nicht im Fokus bei uns. Wir glauben an das Kino. Unverändert. Während der Corona-Lockdowns hat man gesehen, dass die Majors die Fenster verkürzt haben und von ihrer klassischen Auswertung abgerückt sind. Bei uns ist es umgekehrt. Wir haben als Home-Entertainment-Anbieter angefangen, Animes auf der großen Leinwand anzubieten, weil das bis dahin bis auf seltene Ausnahmen nicht der Fall war. Ein Film pro Jahr war uns zu wenig. Wir waren überzeugt, dass da mehr drin ist. Nach Corona ist das erst recht der Fall. Wir haben vergleichsweise lange Kinofenster, acht bis zwölf Wochen sind bei uns Minimum. Und wir verlängern das Fenster, wenn wir sehen, dass ein Film gut läuft. Kino ist für uns etwas Zentrales, ein besonderer Faktor. Da kommt ein junges Publikum von 16 bis 29, das etwas Gemeinsames erleben will auf der großen Leinwand, das etwas Besonderes erleben will außerhalb vom gewohnten Kinobesuch oder Streaming. Ganz sicher sehen wir Kino nicht als Vorglühstufe für etwas, was danach kommt. Das wird so bleiben. Wir denken, da ist noch viel Luft nach oben. Das ist eine klare Firmenmaxime.

Können Sie schon etwas über das kommende Programm sagen?

JENS-UWE WELGE: Wir arbeiten mit Hochdruck daran. Bald werden wir mehr mitteilen können. Jetzt schon kann ich sagen, dass wir wieder Großes planen.

Das Gespräch führte Thomas Schultze.