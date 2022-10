Kaufcharts: Thor bleibt, Helene kommt.

"Thor: Love and Thunder" hat seine Spitzenpositionen in KW 42 verteidigt. Höchster Neuzugang der Woche ist Helene Fischers "Rausch Live"-Konzertmitschnitt.

Disneys "Thor: Love and Thunder" hat in der zweiten Auswertungswoche seine Vorrangstellung in den DVD- und Blu-ray-Charts zementiert. In beiden Format-Auswertungen bleibt der Marvel-Titel die Nummer eins. Für frischen Wind sorgte dagegen Helene Fischer mit dem Konzertmitschnitt des Mega-Events in München: "Rausch Live" steigt sowohl mit der DVD-Ausgabe, als auch mit der Blu-ray-Version jeweils auf Platz der Kaufcharts ein.

Weitere Neuzugänge in den Blu-ray-Kaufcharts: Eine neue "Best of Jean-Paul Belmondo Edition" mit zehn Filmen des französischen Schauspielstars klettert bis auf Rang sechs. Dahinter reiht sich Crunchyrolls Anime-Produkt "My Hero Academia - The Movie: World Heroes Mission" ein. In der DVD-Auswertung von GfK Entertainment schafften es keine weiteren Titel unter die besten Zehn. Auf der 17 ist eine Komplettbox der Serie "Lucifer" neu dabei, auf der 18 zeigt sich die "Stasikomödie".

