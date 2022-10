Globale Kino-Jahresprognose im Sinkflug

Das Jahr 2022 geht langsam aber sicher auf die Zielgerade - und immer noch trüben sich die Prognosen der Zahlenexperten von Gower Street für das globale Boxoffice weiter ein. War man Mitte Dezember 2021 noch von einem weltweiten Ticketumsatz von 33,2 Mrd. Dollar ausgegangen, korrigierte man die Prognose im April auf 31,5 Mrd., Mitte September dann auf nur noch 27,1 Mrd. - und im Zuge der September-Analyse spricht man nun davon, dass es noch 26,5 Mrd. Dollar sein werden, obwohl die massive Content-Lücke, die gerade das dritte Quartal prägte, längst Teil der Einschätzungen war.

Um rund 6,7 Mrd. Dollar oder gut 20 Prozent liegt Gower Street mit seinen aktuellen Schätzungen unter den eigenen, ursprünglichen Prognosen; gleichzeitig würde das globale Boxoffice 2022 damit um 38 Prozent hinter 2019 (als der bisherige Rekordwert von 42,5 Mrd. Dollar erzielt wurde) zurückbleiben.

Die Gründe für diese Entwicklung liegen auf der Hand: Die Pandemie bleibt auch im dritten Jahr ein Faktor. Das gilt insbesondere für China, das nicht von seinem extremen Umgang selbst mit kleinsten Covid-Ausbrüchen abrückt und sich zudem im Lauf dieses Jahres weiter von Hollywood abgeschottet hat. Schon Ende September hatte sich laut Gower Street der Rückstand auf das Durchschnittsergebnis der Jahre 2017 bis 2019 im Reich der Mitte auf 43 Prozent vergrößert; nun startete dort auch das vierte Quartal enttäuschend - trotz der "Goldenen Woche" zwischen dem 1. und 7. Oktober.

Zum Vergleich: In den anderen internationalen Märkten außerhalb Nordamerikas betrug der Rückstand zuletzt "nur" 30 Prozent - trotz der massiven globalen Auswirkungen des russischen Angriffskrieges. Apropos Russland: Die weitgehende internationale Isolierung dieses Marktes, der zuvor in den internationalen Top Ten rangiert hatte, belastet das Ergebnis natürlich schon für sich genommen. Interessanter Weise war es laut Gower Street übrigens eine australische Produktion, die unter den September-Neustarts in den russischen Kinos die höchsten Umsätze erzielte: An Three Thousand Years of Longing" (umgerechnet 2,63 Mio. Dollar) hatte sich ein russischer Verleih die lokalen Rechte gesichert.

Und ein weiterer Faktor trübte die Jahresprognose zuletzt ein, wobei dieser auch mittelbarer Ausdruck der durch die russische Aggression massiv negativ beeinflussten globalen Wirtschaftslage ist: Die Schwäche diverser Währungen gegenüber dem Dollar lässt die in Dollar vorgenommene Schätzung natürlich weiter schrumpfen.

Unterdessen macht die jüngste Gower-Street-Analyse einmal mehr klar, wie vergleichsweise glücklich sich der deutsche Kinomarkt mit einem September-Ergebnis schätzen darf, das laut finaler Comscore-Zählung - die diesmal relativ stark von deren vorläufigen Zahlen abweicht - nach Ticketumsatz nur hauchdünn unter den Werten aus 2019 und nach Besuchen sogar leicht darüber (sowie in beiden Fällen über jenen aus 2018) gelegen hatte. Tatsächlich war der September in Deutschland laut Comscore am Ende sogar der besuchsstärkste Monat der ersten drei Quartale, beim Umsatz reichte es aufgrund diverser Preisaktionen (darunter jener zum Kinofest) nur für den dritten Platz.

Aber selbst dies steht in massivem Kontrast zum weltweiten Bild: Laut Gower Street war der September global betrachtet mit 1,34 Mrd. Dollar Boxoffice der schwächste Monat des Jahres - und der erste seit April, in dem weniger als zwei Milliarden eingespielt wurden, während im Juli drei Milliarden übertroffen worden waren. Betrachtet man die prozentuale Abweichung zum Durchschnitt der Jahre 2017 bis 2019, war der September ebenfalls der schlechteste Kinomonat seit April; die weltweiten Ergebnisse lagen um ganze 44 Prozent unter der Benchmark von 2,37 Mrd. Dollar.

Obwohl das dritte Quartal global betrachtet also denkbar schlecht ausklang und schon ganz grundsätzlich von einer Content-Flaute geprägt war, welche die SPIO unlängst für den deutschen Markt noch einmal mit im negativen Sinne beeindruckenden Zahlen belegte, war der von Gower Street errechnete Abstand zum Vor-Pandemie-Schnitt tatsächlich minimal geringer als noch im zweiten Quartal. Dort hatten bei Gesamtumsätzen von 6,44 Mrd. Dollar rund 31,7 Prozent gefehlt; zwischen Juli und September waren es bei 6,71 Mrd. noch etwa 31,4 Prozent.

Das ist allerdings vor allem Märkten geschuldet, in denen lokale Titel die Tentpole-Dürre ausgleichen konnten. Denn in Nordamerika blieb der September um satte 52 Prozent hinter dem Drei-Jahres-Schnitt vor der Pandemie zurück; in China waren es sogar 59 Prozent. Wobei dieser miserable Wert durchaus nicht der schlechteste des Jahres in diesem Krisenmarkt war - im Mai hatte man den Schnitt um satte 82 Prozent verfehlt. Blendet man China aus, lagen die internationalen Märkte im September "nur" um 34 Prozent unter dem Schnitt - besonders stark zeigte sich dabei Japan mit einem Minus von nur vier Prozent. Dort sorgte vor allem der bereits im August gestartete One Piece Film: Red" für Furore. Der 15. (und bislang erfolgreichste) Film der Reihe ist dort der bislang umsatzstärkste Titel des Jahres. Und während China weiter schlechte Zahlen schreibt, gelang es in Hong Kong im September erstmals in diesem Jahr, den Vor-Pandemie-Schnitt zu übertreffen (um vier Prozent).

Für das vierte Quartal geht man bei Gower Street nach wie vor von einem starken Jahresabschluss aus, in Deutschland konnten sich die Oktober-Zahlen bislang jedenfalls sehen lassen.