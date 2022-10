Sean Penn wird für humanitäres Engagement geehrt

Sean Penn wird am 16. November von der Television Academy mit dem Bob Hope Humanitarian Award geehrt. Mit der Auszeichnung würdigt die Organisation, die die Emmys vergibt, seit 2002 Individuen, deren humanitäres Engagement ein Beispiel für die Uneigennützigkeit und den positiven Einfluss auf die Gesellschaft, für die der 2003 verstorbene Komiker, Schauspieler und Entertainer Bob Hope jahrzehntelang gestanden hatte, ist.

Sean Penn hatte nach den schweren Erdbeben auf Haiti im Jahr 2010 die Hilfsorganisation Community Organized Relief Effort (CORE) gegründet, die ihr Bestreben, benachteiligten oder von Naturkatastrophen betroffenen Bevölkerungsschichten zu helfen, zwischenzeitlich über den Inselstaat in der Karibik hinaus ausgeweitet hat. So arbeitete CORE beispielsweise mit der Feuerwehr in Los Angeles bei einer großen Covid-Test- und Impfaktion im Stadion der Los Angeles Dodgers zusammen und etablierte in den USA mobile Test- und Impfstationen, um auch Bevölkerungsgruppen wie Obdachlose zu erreichen. Darüber hinaus engagiert sich CORE aktuell mit humanitären Maßnehmen in der Ukraine und der umliegenden Region sowie in Zusammenarbeit mit lokalen Partnern in von Naturkatastrophen heimgesuchten Gebieten in Puerto Rico, Florida und Pakistan.

Neben dem Träger des Bob Hope Humanitarian Award hat die Television Academy aktuell sechs neue Mitglieder für ihre Hall of Fame bekannt gegeben: die sechsfache Emmy-Gewinnerin Debbie Allen, den 16-fachen Emmy-Gewinner Ken Burns, den ehemaligen Warner-Chairman Robert A. Daly, den Mitbegründer und ehemaligen Vorsitzenden von Black Entertainment Television (BET), Robert L. Johnson, die mit Emmy, Oscar, Grammy und Tony Award ausgezeichnete Schauspielerin Rita Moreno sowie der elffache Emmy-Gewinner Donald A Morgan. Die Aufnahmezeremonie in die Hall of Fame findet ebenfalls am 16. November statt.

"Diese legendären Schauspieler, Kreative, Crewmitglieder und TV-Manager sind Sterne unserer Industrie. Ihre Arbeit hat die heutige TV-Landschaft und die Kultur beeinflusst und unermesslich beflügelt. Wir sind stolz darauf, diese Vorreiter in die Hall of Fame aufzunehmen und ihre außergewöhnlichen Beiträge für unsere Industrie zu ehren", erklärt Frank Scherma, Chairman und CEO der Television Academy.