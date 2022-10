Sony übernimmt Pixomondo

Einem Bericht des US-Branchenblatts Variety zufolge, hat Sony Pictures Entertainment VFX-Spezialisten Pixomondo übernommen. Das u.a. auch mit Büros in Deutschland vertretene Unternehmen war u.a. an den Visual Effects von "Game of Thrones" beteiligt gewesen.

Sony Pictures Entertainment hat von Mayfair Equity Partners 100 Prozent an dem VFX-Spezialisten Pixomondo übernommen. Wie das US-Branchenblatt Variety berichtet, will Sony damit seine Position im Bereich der VFX-Produktion, wo man bereits mit Sony Pictures Imageworks und Sony Innovation Studios vertreten ist, stärken und vermehrt als Dienstleister in diesem wachsenden Bereich auftreten.

Pixomondo, das u.a. an den Visual Effects zu Game of Thrones" und House of the Dragon" arbeitete, wird auch nach der Übernahme durch Sony in den USA, Kanada, Großbritannien und Deutschland mit drei LED-Studios und sieben Büros vertreten sein. Geleitet wird das Unternehmen weiterhin von CEO Jonny Slow, der künftig an Ravi Ahuja, Chairman of Global TV Studios and SPE Corporate Development berichten wird, der anlässlich der Pixomondo-Übernahme erklärt: "Pixomondos beeindruckende ganzheitliche Produktionstechnologie, Software und Lösungskonzepte bauen die Führungsposition von Sony bei qualitativ hochwertigen Visual Effects und virtuellem Produzieren weiter aus. Im Bereich unserer TV-Studios machen die Fähigkeiten von Pixomondo die Hunderte von Shows, die wir für unsere Streaming- und Senderpartner produzieren, noch außergewöhnlicher."

Pixomondo-CEO Jonny Slow ergänzt: "Sonys Vermächtnis und von Kreativität getriebene Technologiestrategie bedeuten, dass unser Unternehmen ein Zuhause gefunden hat, wo es wirklich gedeihen kann. Wir freuen uns darauf, in den kommenden Jahren zusammen mit unseren Kunden weiterhin im Bereich der virtuellen Produktion und VFX innovativ zu arbeiten."