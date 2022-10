"Tár" ist Favorit bei den Gotham Awards

Bei den den Gotham Awards ist "Tár" der mit deutscher Beteiligung vor und hinter der Kamera entstand, der Favorit mit fünf Nominierungen in den Kategorien "Bester Film", "Bestes Drehbuch" für Todd Fields, der auch Regie führte und "Bestes Schauspiel" für Cate Blanchett als Titelheldin sowie Nina Hoss und Noemie Merlant als beste Schauspielerin in einer Nebenrolle. Blanchett war bereits in Venedig ausgezeichnet worden. Charlotte Wells' Debüt Aftersun" wurde vierfach für die Gotham Awards nominiert, sie selbst für die beste Nachwuchsregie und ihre beiden Hauptdarsteller Paul Mescal und die junge Frankie Corio sowie das Vater-Tochter-Drama als bester Film.

Als bester Film nominiert ist auch die große US-Independent-Hit-Überraschung Everything Everywhere All at Once", die wie Elegance Brattons Debüt "The Inspection" drei Nominierungen vorweisen konnte. Als bester Spielfilm sind außerdem "The Cathedral" und das mexikanische Drama "Dos Estaciones" nominiert.

In der Kategorie bester internationaler Film konkurriert Marie Kreutzers bereits vielfach prämiertes Drama Corsage" mit der französischen Oscar-Einreichung Saint Omer" von Alice Diop, The Banshees of Inisherin", Happening", Decision to Leave" und Athena". Als bester Dokumentarfilm nominiert ist u.a. Laura Poitras Porträt über Nan Goldin, All the Beauty and the Bloodshed".

Die Gotham Awards werden am 28. November in New York verliehen.

Weitere Informationen unter awards.thegotham.org.