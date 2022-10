Netflix-Wochencharts: "Barbaren" bleiben hinter "Kaiserin" zurück

Eine Überraschung in den weltweiten nicht-englischsprachigen Netflix-Wochencharts: Die neugestartete zweite Staffel der deutschen Serie "Barbaren" steigt nicht auf Platz eins ein. Den Thron hält aktuell "Till Money Do Us Part" mit 21,87 Millionen Stunden. Stattdessen steht sogar noch "Die Kaiserin" in ihrer vierten Woche knapp vor den "Barbaren" mit 15,09 Millionen Stunden. In drei Tagen holte "Barbaren" dagegen 14,59 Millionen Stunden. Wenn man allerdings die täglichen weltweiten Charts beobachtet, fällt auf, dass das Format etwas schwerfällig aus den Startlöchern kam und auch erst am vierten Tag in den US-amerikanischen Tagescharts auf Platz zehn auftauchte, die jetzt noch gar nicht in die Wertung mit einflossen. In den ersten drei Tagen standen die "Barbaren" in 38 Ländern in der Top Ten. Der Trend zeigt aber steil nach oben. Am vierten Tag sind es laut der Analyseseite Flixpatrol schon über 70 Länder.

- AKTUELLE SERIENCHARTS (NICHT-ENGLISCHSPRACHIG) -

1. Til Money Do Us Part: Season 1 - 21,870,000 Stunden

2. Holy Family: Season 1 - 18,590,000

3. Little Women: Season 1 - 15,550,000

4. The Empress: Season 1 - 15,090,000

5. Barbarians: II - 14,590,000 (NEU)

6. Vatican Girl: The Disappearance of Emanuela Orlandi: Limited Series - 11,580,000 (NEU)

7. The Playlist: Limited Series - 10,920,000

8. Extraordinary Attorney Woo: Season 1 - 10,490,000

9. High Water: Season 1 - 10,290,000

10. Barbarians - 8,300,000

Die "Barbaren" von Gaumont wurde auch deswegen mit großer Spannung erwartet, weil die erste Staffel nach den alten Orientierungswerten 37 Millionen Haushalte erreichte, in 91 Ländern in der Top Ten stand und als eines der erfolgreichsten deutschen Netflix-Originals überhaupt gilt. Interessanterweise taucht die erste Staffel auch jetzt wieder in der Top Ten mit neuen 8,3 Millionen gesehenen Stunden auf. Der Launch der zweiten Staffel reiht sich bei den deutschsprachigen Starts insgesamt jetzt auf Platz vier ein, nicht nur hinter "Die Kaiserin", sondern auch hinter "Kleo", der dritte Staffel von "How to Sell Drugs Online (Fast)" und "Kitz". "Die Kaiserin" wiederum steht in ihrer vierten Woche jetzt bei insgesamt fast 150 Millionen Stunden und kam sogar lobend im Netflix-Brief von den Chefs Reed Hastings und Ted Sarandos an die Aktionäre vor. Aber wie gesagt: "Barbaren" startet langsamer, kommt aber von Tag zu Tag besser in Fahrt und wird eine deutlich stärkere zweite Woche vorlegen.

- BESTE DEUTSCHSPRACHIGE SERIENSTARTS (seit Umstellung am 28.6.21) -

1. Die Kaiserin Staffel 1 - 47,21 Mio. Stunden

2. Kleo Staffel 1 - 21,57 Mio.

3. How to Sell Drugs Online (Fast) Staffel 3 - 16,47 Mio.

4. Kitz Staffel 1 - 14,65 Mio.

5. Barbaren Staffel 2 - 14,59 Mio. (NEU)

Was noch wichtig in den weltweiten Netflix-Wochencharts ist: Paul Feig hat mit dem Harry-Potter-artigen Fantasy-Film "The School for Good and Evil" einen Hit gelandet. 78,83 Millionen Stunden in den ersten Tagen bedeuten keinen neuen Rekord, aber schon einer der stärksten Starts seit der Umstellung auf gesehene Stunden. Der zweite Platz geht an "The Curse of Bridge Hollow" mit 25,34 Millionen Stunden. Ryan Murphys Zweitserie "The Watcher" hat nach einem guten Start eine noch bessere zweite Woche. Von 125 Millionen Stunden ging es auf 148 Millionen Stunden rauf. Die "Dahmer"-Zahlen bleiben unerreichbar. Aber in kurzer Zeit hat Murphy so jetzt zwei Serienhits generiert, die ihm in den vier Jahren Exklusiv-Vertrag davor nicht annähernd gelungen sind.

In Deutschland gibt es nur wenige Abweichungen von den weltweiten Trends. Hier steht die zweite Staffel von "Barbaren" bei allen Serien, ob englischsprachig oder auch nicht, auf Platz vier hinter "The Watcher", "Dahmer" und "Midnight Club". Die Deutschen scheinen bei so viel Horrorware schon sehr in Halloween-Stimmung zu sein. Bei den Filmen stehen auch "The School for Good and Evil" und "The Curse of Bridge Hollow" ganz oben.

Alle aktuellen Netflix-Top-Ten-Listen finden Sie hier.