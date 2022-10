Kinocharts Frankreich: Mehr als 500.000 "Black Adam"-Fans

Auch in den französischen Kinocharts hat "Black Adam" an seinem Startwochenende Platz eins übernommen.

Mit 556.000 Besuchern hat Black Adam" auch in Frankreich an seinem Startwochenende Platz eins der Kinocharts übernommen und dabei fast doppelt so viele Besucher in die Kinos gelockt wie die zweitplatzierte Nummer eins der Vorwoche, "November" (281.000 Besucher; gesamt: 1,3 Mio. Besucher) über die Ermittlungen im Zusammenhang mit den islamistischen Terroranschlägen in Paris im Jahr 2015.

Die Plätze drei bis fünf der französischen Kinocharts belegten mit Simone, le voyage du siècle" (264.000 Besucher; gesamt: 751.000 Besucher), der neu gestartete Le nouveau jouet" (165.000 Besucher; inkl. Previews: 181.000 Besucher) und "L'innocent" (117.000 Besucher; gesamt: 310.000 Besucher) drei heimische Produktionen.

Mit "Belle & Sebastian - The Next Generation" (80.000 Besucher; inkl. Previews: 98.000 Besucher), Le pharaon, le sauvage et la princesse" (39.000 Besucher; inkl. Previews: 76.000 Besucher) und Eo" (33.000 Besucher; inkl. Previews: 36.000 Besucher) auf den Plätzen neun, 13 und 15 gelang drei weiteren Neustarts am vergangenen Wochenende der Sprung unter die Top 15 der französischen Kinocharts.