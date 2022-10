Kinocharts Großbritannien: "Black Adam" mit bestem Start seit Anfang Juli

"Black Adam" hat in den britischen Kinos den besten Start seit "Thor: Love and Thunder" Anfang Juli hingelegt.

Mit einem Einspiel von umgerechnet knapp 6,5 Mio. Euro hat Black Adam" an seinem Startwochenende nicht nur souverän Platz eins der britischen Kinocharts übernommen, sondern auch den besten Start seit Thor: Love and Thunder" hingelegt, der es bei seinem Start Anfang im Juli allerdings auf rund 14,5 Mio. Euro gebracht hatte.

Platz zwei belegte mit der Tragikomödie The Banshees of Inisherin" (1,88 Mio. Euro) ein weiterer Neustart, gefolgt vom Spitzenreiter der Vorwoche, Lyle - Mein Freund, das Krokodil" (WE: 1,66 Mio. Euro; gesamt: 5,69 Mio. Euro), Smile - Siehst Du es auch?" (WE: 1,13 Mio. Euro; gesamt: 10,24 Mio. Euro) und Halloween Ends" (WE: 813.000 Euro; gesamt: 4,23 Mio. Euro).

Platz sechs der britischen Kinocharts belegte mit der in Cannes prämierten südkoreanischen Oscareinreichung Decision to Leave" (470.000 Euro) ein weiterer Neustart.

DIE WEITEREN NEUSTARTS IN DER TOP 25 DER BRITISCHEN KINOCHARTS

Die Plätze 17 und 18 belegten an ihrem Startwochenende die deutsche Koproduktion Mia and Me - Das Geheimnis von Centopia" (77.000 Euro) und und der indische Spionage-Actioner "Sardar" (71.000 Euro). Auf der 22 startete die indische RomCom "Prince" (43.000 Euro), Platz 25 belegte die polnische Komödie Gdzie Diabel Nie Moze, Tam Baby Posle" (30.000 Euro) an ihrem Startwochenende in Großbritannien.

Die Top 15 der britischen Kinocharts