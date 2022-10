Kinocharts Österreich: Starke Neustarts

Als einer von vier Neustarts in den Top Ten der österreichischen Kinocharts belegte die DC-Comic-Verfilmung Black Adam" (364.000 Euro) am vergangenen Wochenende Platz eins der österreichischen Kinocharts. Vorwochenspitzenreiter Smile - Siehst Du es auch?" (WE: 203.000 Euro; gesamt: 1,3 Mio. Euro) büßte auf der Zwei ebenso einen Platz eins wie Halloween Ends" (WE: 161.000 Euro; gesamt: 548.000 Euro) auf der Drei.

Auf Platz vier schaffte Die Schule der magischen Tiere 2" (145.000 Euro) insgesamt den Sprung über die Eine-Mio.-Euro-Marke, gefolgt von einem weiteren Neustart, Der Nachname" (97.000 Euro; inkl. Previews: 108.000 Euro).

Mit Lyle - Mein Freund, das Krokodil" (81.000 Euro) auf der Sieben und Die Mucklas und wie sie zu Pettersson und Findus kamen" (43.000 Euro; inkl. Previews: 59.000 Euro) auf der Zehn gelang zwei weiteren Neustarts am vergangenen Wochenende der Sprung in die Top Ten der österreichischen Kinocharts.

DIE WEITEREN NEUSTARTS IN DEN TOP 25 DER ÖSTERREICHISCHEN KINOCHARTS

Die Liebeskomödie "Ala je lep ovaj svet" belegte an ihrem Startwochenende in Österreich mit einem Einspiel von 20.000 Euro Platz zwölf, das türkische Drama Sevmedim Deme" (16.000 Euro) startete auf der 14. Die Legende vom Tigernest" belegte an seinem Startwochenende in Österreich mit einem Einspiel von 7.500 Euro Platz 21, Platz 24 ging an das französisch-belgische Drama Verlorene Illusionen" (4.900 Euro).