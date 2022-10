IDM lädt zu Racconti #11 ein

Das Script Lab "Racconti" geht in Runde elf. Die IDM Film Commission Südtirol informiert, dass in die diesjährigen Runde drei Spielfilme eingeladen wurden, die erstmals nur von Regisseurinnen stammen. Los geht es morgen.

Das Script Lab "Racconti" geht in Runde elf. Die IDM Film Commission Südtirol informiert, dass in die diesjährigen Runde drei Spielfilme eingeladen wurden, die erstmals nur von Regisseurinnen stammen. Internationale Experten helfen bei der Finalisierung eines Drehbuchs, dem Erarbeiten von Produktions- und Vertriebsstrategien sowie der Suche nach geeigneten Koproduzenten und Investoren.

Bei den drei Spielfilmen handelt es sich um "Idda" von Irene Dionisio (Drehbuch: Irene Dionisio & Marco Borromei; Kino Produzioni Rom), "Confusia" von Cecilia Bozza Wolf (Produktion: Albolina Film Bozen) und "The Last Summer" von Fernanda Polacow (Produktion: Wonder Maria Filmes Lissabon). Sie wurden von einem Fachgremium unter allen Einreichungen ausgewählt. Den Abschluss der drei Workshop-Runden bildet der Pitch der Spielfilmprojekte bei der IDM-Filmkonferenz "Incontri" im kommenden Frühjahr.

Die drei Teile des Workshops finden vom 26. bis 28. Oktober, vom 17. bis 21. Januar 2023 sowie im März 2023 in Bozen statt. Jeder Abschnitt, inklusive individueller Schreibphasen, fokussiert sich dabei auf einen Schwerpunkt in der Entwicklung der Spielfilmprojekte. Hierbei werden die Filmemacher bei der Erstellung des finalen Drehbuchs von Script Tutor Eszter Angyalosy (Screen Writer und Story Editor) unterstützt. Des Weiteren wird Film- und Serien-Produzent Eilon Ratzkovsky seine jahrelange Erfahrung in der Filmindustrie und im Produktionsbereich als individuelles Feedback weitergeben. Abgerundet wird das Ganze durch Angelica Cantisani, die den Teilnehmern der drei Teams als Creative Advisor zur Seite steht. Maßgeschneiderte Expertise zum Gelingen der Filmprojekte werden auch zahlreiche weitere Tutoren innerhalb des zweiten und dritten Workshops anbieten.