Silvesterkracher mit Engelke und Brandt

Der WDR hat einen vielversprechenden Silvester-Cocktail angerührt. Name: "Kurzschluss". Die Zutaten: Anke Engelke und Matthias Brandt vor der Kamera, Claudius Pläging und Max Bierhals, bekannt als Autoren der "Carolin Kebekus Show", schrieben das Drehbuch, der Pastewka"-geschulte Erik Haffner führt Regie und für die Produktion ist die erfolgsverwöhnte bildundtonfabrik, kurz btf, verantwortlich.

Die Geschichte spielt am Silvesterabend: Durch eine eingeklemmte Kreditkarte und einen Kurzschluss werden Bettina, die Bürgermeisterin einer namenlosen Kleinstadt und Martin, der aus Berlin zu Besuch weilt, im Vorraum einer Bankfiliale eingeschlossen. Gelingt es ihnen, sich rechtzeitig zum Jahresabschluss aus dieser misslichen Lage zu befreien?

Karin Kuhn, Leiterin des WDR-Programmbereichs Unterhaltung, Familie und Kinder, kündigt "ein komödiantisches Silvester-Kammerspiel" an. "Nie war eine Zufallsbegegnung an einem Geldautomaten warmherziger und humorvoller", so Kuhn.

Auch die beiden Schauspieler, die erstmals gemeinsam vor der Kamera spielten, sind angetan. "Da hat es das Universum aber gut mit mir gemeint, als ich vor einem Jahr an Silvester meine Wunschliste in den Himmel gegrölt habe: 'bitte endlich mit Matthias Brandt spielen!', 'bitte mit der btf-Truppe zusammenarbeiten!' und 'bitte Teil eines potentiellen TV-Klassikers sein!' - ich kann immer noch nicht fassen, dass Wünschen wirklich klappt und würde mich jetzt total freuen, wenn die Zuschauer:innen Lust hätten, diesen besonderen kleinen Zauberfilm in ihr jährliches Silvesterprogramm aufzunehmen", macht Anke Engelke deutlich, dass sie ein wenig auf eine "Dinner for one"-Karriere spekuliert.

Matthias Brandt findet indes auch ein Haar in der Suppe: "Da freute ich mich schon ewig auf diesen Dreh und darauf, endlich mal mit Anke Engelke spielen zu können, und dann war das ausgerechnet ein Kurzfilm. Meine Vorfreude wurde also praktisch übergangslos abgelöst von der Traurigkeit darüber, dass es nach ein paar Tagen schon wieder vorbei war. Fand ich nicht fair. Finde ich immer noch nicht fair."

Für die btf sind die Chefs Philipp Käßbohrer ubd Matthias Murmann sowie Jule Everts als Executive Producerin im Lead, die redaktionelle Verantwortung liegt bei Leona Frommelt. Die btf produziert im Auftrag des WDR für die ARD. Dort wird "Kurzschluss" am 30.12. im Ersten sowie in der ARD-Mediathek Premiere feiern, ehe er am Silvestertag auch im WDR Fernsehen läuft.