"Die Discounter", Staffel 2: "Drehen statt quatschen!"

Emil Belton, Oskar Belton und Bruno Alexander stecken voller Tatendrang und kreativer Ideen. Mit "Die Discounter" landeten sie einen Volltreffer. Im Interview sprechen sie mit schwindelerregender Geschwindigkeit über ihre Arbeit und ihren Ansatz. Staffel zwei der Mockumentary startet am 11. November bei Prime Video.

Was können große Brüder wie Pyjama Pictures oder Prime Video von kleinen Brüdern wie euch lernen?

Bruno Alexander: Wir können uns erst mal bei den großen Brüdern bedanken, dass sie uns die Chance gegeben haben, zu rebellieren. Ich finde es sehr geil, dass sie kleinen Brüdern wie uns die Freiheit geben, so zu erzählen, wie wir wollen. Weil wir einfach auch besser für junge Leute erzählen können.

Oskar Belton: Aber Reibung gehört auch dazu, große Brüder gegen kleine Brüder.

Emil Belton: Man muss Grenzen brechen. Wenn man alles darf, ist es auch langweilig. Sonst macht es keinen Spaß.

Bruno Alexander: Aber cool ist, dass Prime Video uns zugehört hat und uns machen ließ.

Emil Belton: Prime Video hat von uns vorher noch nichts gesehen, wir hatten ja noch nichts professionell gemacht außer "Intimate" auf YouTube. Eigentlich war es in erster Linie die Rebellion von Christian Ulmen und Carsten Kelber von Pyjama Pictures, die uns "Die Discounter" angeboten und uns das Vertrauen geschenkt haben.

"Die Discounter" basiert auf der niederländischen Comedyserie "Vakkenvullers". Inwiefern unterscheidet sich die deutsche Adaption?

Emil Belton: Wir haben uns das niederländische Format angeschaut, fanden es auch lustig. Die Witze waren teils sehr groß. Wir wollten eher die kleineren, spezifischen, trockenen, Sachen erzählen, die noch mehr weh tun. Vor allem sind wir dahingehend vom Original abgewichen, als dass wir den Stoff als Mockumentary erzählen. Wir fanden es schwierig, eine gescriptete Comedy acht oder neun Folgen lang in einem Supermarkt zu erzählen. Als Pseudo-Doku konnten wir einen realitätsnahen Unterbau hineinbringen.

Bruno Alexander: Außerdem ermöglicht uns die Mockumentary, überspitzter zu erzählen, größer als die Realität zu erzählen. Das hätte szenisch nicht geklappt.

Emil Belton: "Jerks" hätte im Supermarkt nicht funktioniert.

Oskar Belton: Vorbilder waren "The Office" und "Stromberg". Das sind sowieso unsere großen Vorbilder. Neben "Jerks." Natürlich.

Ihr seid Quereinsteiger in Sachen Regie, Drehbuch, Schnitt, verfolgt eine Art DIY-Ansatz, kommt alle von vor der Kamera. Auf eurer Website findet man die Ansage: "Drehen statt quatschen" - oder "gerne auch mal quick & dirty". Könnt ihr das erläutern?

Emil Belton: So lächerlich es klingt, aber dazu stehen wir. Wir wollten ursprünglich auch Werbung machen, weil wir nach dem Abi Geld brauchten. Sind aber nie dazu gekommen. Die Ansagen rühren daher, weil wir uns früher als Schauspieler am Set mega darüber aufgeregt haben, wie da über ganz kleine Dinge richtig lange diskutiert wurde. Ob die Lampe jetzt hier oder da steht. Ist doch scheißegal. Lass einfach drehen! Ein klassischer Dreh unterscheidet sich zu einem Dreh von uns dahingehend, dass wir am Tag ganz extrem viel drehen. Unser Rekord war bei der zweiten ¿Discounter¿-Staffel 550 Minuten. Netto kommt dabei eine halbe Folge raus, circa 15 Minuten. Bei einem normalen Dreh schafft man netto drei Minuten pro Tag, wofür insgesamt nur 30 bis 40 Minuten gedreht wird. Wir sammeln richtig viel Müll, und aus dem Müll müssen wir im Schnitt etwas zusammenbasteln. Das ist die größte Herausforderung.

Bruno Alexander: Wir reden nicht viel, bevor wir bei der Kamera auf "Play" drücken. Wir wollen die Situation nicht totquatschen. Wir wissen ungefähr, was passiert, haben ein ungefähres Drehbuch. Und dann heißt es: Lass aufsatteln!

Oskar Belton: Bei uns wird der Moment und der Inhalt und das Aufeinandertreffen der Schauspieler über alles gesetzt. Es ist wichtig, dem Inhalt so viel Raum zu geben wie möglich.

Bruno Alexander: Der Inhalt hat oberste Priorität. Das macht es für unsere Continuity manchmal schwierig. Aber uns ist es dann egal, ob die Tasse im nächsten Take weiter links steht als vorher oder wenn plötzlich die Sonne scheint. Bei "Intimate", die wir jetzt für Joyn und ProSieben weitermachen, ist das genauso. Da steht der Inhalt immer vor dem Bild und vor dem Technischen.

Emil Belton: Bei uns zählt eben: Drehen statt quatschen. Wir haben schon in der Schulzeit Filme gedreht. Wo sich uns die Möglichkeit bot, griffen wir zur Kamera...

Oskar Belton: Aber in der Schule hieß es immer, wir müssten erst ein Konzept schreiben, die Charaktere ausarbeiten... Das war uns immer zu blöd. Lass draufdrücken, wir haben die Story doch längst im Kopf!

Inwiefern haltet ihr die Dinge im Drehbuch fest, die passieren sollen in "Die Discounter"?

Bruno Alexander: Wir schreiben die Szenen so auf, dass sie funktionieren, dass sie das transportieren, was sie transportieren sollen. Auch die jeweilige Stimmung und die Witze sind festgehalten. Vor jedem Take lesen wir die jeweilige Szene gemeinsam durch und sagen: So könnte sie funktionieren, schauen wir mal, wo sie uns hinführt. Die Schauspieler müssen sich nicht unbedingt daran halten.

Oskar Belton: Im Vergleich zur ersten Staffel haben wir bei der zweiten geplotteter geschrieben, auch viel mehr Gags in den Loglines festgehalten. Die Figuren sind ja mittlerweile etabliert, deswegen konnten wir zielgenauer auf sie schreiben.

Bruno Alexander: Wir haben sogar teilweise Kamerablicke festgehalten. Wir wissen genau, wann ein Blick in die Kamera funktioniert und wann nicht.

Emil Belton: Das Wichtigste ist dennoch: Wir haben keine Dialoge, die Schauspieler bekommen keine Sätze in den Mund gelegt. Man muss sie frei lassen, damit sie frei spielen, sich auf eine gewisse Art alleine gelassen fühlen. Gibt man ihnen als Stütze auch nur einen Satz, ist es vorbei. Man erhält nicht mehr das Pure, das Unverfälschte aus deren Köpfen.

Bruno Alexander: Klar, es ist viel improvisiert. Aber wir wissen genau, was witzig ist. Das ist alles festgehalten. Es geht überraschend gut auf. Wenn wir Szenen schreiben, brainstormen wir sie, jeder übernimmt einen Charakter und wir spielen das zusammen durch. Da entsteht viel Zwischenmenschliches und Spezifisches.

Oskar Belton: Manchmal sind wir so spezifisch, dass wir sagen, wir fänden es witzig, wenn Thorsten den Stift in einer bestimmten Art und Weise hochhebt und etwas hinschreibt. Das sind ganz kleine Bewegungen, die uns wichtig sind. Alles lassen wir nicht frei laufen.

Emil Belton: Wir wollen manchmal alles und manchmal nichts. Das Drehbuch ist klassisch mit Plotpoints. Viele denken, wir hätten gar kein Drehbuch. Das ist aber unabdingbar als Grundlage für eine Produktion in dieser Größenordnung. Wir wollen organisiertes Chaos schaffen.

Den Schneideprozess habt ihr als größte Herausforderung angesprochen. Wie wird man denn dem irrwitzig vielen Material Herr?

Emil Belton: Der Schnitt beschäftigt uns Tag und Nacht. Bei ¿Die Discounter 2¿ hatten wir insgesamt 1000 Schnittstunden. Wir haben zu dritt daran gearbeitet, in zwei Monaten hat jeder von uns circa 400 Stunden geschnitten.

Oskar Belton: Irgendwann dreht man durch.

Emil Belton: Der Schnitt kann bei Impro-Geschichten nicht aus der Hand gegeben werden. Du musst es selbst machen. Sonst ist man nicht der Regisseur. Regie und Montage und Drehbuch gehören bei Impro zusammen. Im Schnitt entstehen erst die richtige Regie und die richtige Drehbucharbeit.

Die YouTube-Webserie "Intimate" hat Euch die Tür zu "Die Discounter" geöffnet. Hattet Ihr jemals Bedenken, zu wenig Erfahrung zu haben für eine professionelle Produktion?

Oskar Belton: Es war schon ein riesiger Schritt. Bei ¿Intimate¿ haben wir alles selbst gemacht, Kamera und Ton gleichzeitig gehalten. Es gab niemand Externes. Ich erinnere mich an eine Requisitenbesprechung bei der ersten Staffel von "Die Discounter". Alles, was im Drehbuch stand, wurde angeschaut. Das war komplett neu für uns. Da hieß es dann: Die Skater wollen auf dem Parkplatz skaten. Sollen wir euch noch eine Grind-Stange einbauen? Wir: Ja, okay. Und am nächsten Tag standen Bauarbeiter da, die diese Stange zementiert haben. Voll krass. Da wurde uns bewusst, wie viel Verantwortung man trägt.

Bruno Alexander: Uns war neu, wenn man was ins Drehbuch schreibt, dass es dann auch Realität wird.

Emil Belton: Man muss krass aufpassen, was man reinschreibt! Bei ¿Intimate¿ war es uns immer egal. Da hatten wir uns vielleicht Dinge vorgestellt, wenn sie dann nicht stattfanden oder da waren, auch egal! Wir kommen mit dem klar, was da ist.

Bruno Alexander: Unser Regieassistent, der sehr erfahren ist, sagt immer: Ihr dürft nicht immer sagen, es ist ok, wenn etwas nicht da ist. Ihr müsst darauf bestehen.

Emil Belton: Die Not macht aber auch kreativ. Wenn Sachen am Set fehlen, müssen wir schnell nachdenken. So kommen tolle neue Sachen heraus!

Bruno Alexander: Bei "Intimate" hatten wir diese Not. Diese Form von Chaos wollen wir auch weiterhin beibehalten.

Emil Belton: Wir brauchen diesen Stress, das frische Nachdenken.

Oskar Belton: Das ist eine große Herausforderung fürs Team, das eigentlich nur klassisch gedreht hat. Wenn wir sagen: Hey Leute, wir streichen die Szene und drehen jetzt da drüben, macht sich Panik breit.

Emil Belton: Wir drei sind uns dennoch immer ziemlich einig. Aber wir labern am Set durcheinander wie bei diesem Interview. Unsere engsten Mitstreiter haben es mittlerweile raus, die wichtigsten Anweisungen aus dem Tohuwabohu herauszufiltern. Und wenn jemand eine bessere Idee anbringt, treten wir gerne zurück.

Produzent Carsten Kelber habt Ihr noch nicht in den Wahnsinn getrieben?

Emil Belton: Der mag das! Er findet es super. Christian Ulmen ist noch viel schlimmer!

Wie ist das denn, wenn man als kleine Brüder der Generation Z, digitale natives durch und durch, ohne Hochschulstudium in Regie, Produktion, Drehbuch in die deutsche Filmbranche hineinplumpst und mitmischen will? Was bedeutet euch das traditionelle Bewegtbild, Kino, Fernsehen?

Oskar Belton: Uns interessiert das mega. Wir sind die größten Fans von alten deutschen Filmen wie "Soul Kitchen".

Emil Belton: Ein Klassiker! Oder auch "Chiko" und "Lammbock"!

Oskar Belton: Die neuen deutschen Filme gucken wir nicht so gerne. Es wiederholt sich doch viel mit Themen rund um die DDR oder Zweiter Weltkrieg.

Bruno Alexander: "Oh Boy" ist einer meiner Lieblingsfilme.

Emil Belton: Absolut! Meiner auch.

Bruno Alexander: Ich mag auch "Fargo". Das ist die Art von Humor, die mir gefällt.

Welche Bedeutung haben Streamer wie Prime Video für Euch? Machen sie andere Projekte möglich? Projekte wie "Die Discounter"?

Emil Belton: Absolut! Die neuen Player sind noch nicht so festgefahren, die Strukturen sind lockerer.

Bruno Alexander: Das heißt nicht, dass wir nur für Streamer arbeiten. Die öffentlich-rechtlichen Sender bieten mittlerweile auch mehr Chancen, ziehen nach. Ein Projekt fußt auf einer Kernidee, die man oft gar nicht so präzise beschreiben kann. Bei Prime Video war es das Geile, dass wir unsere Idee gar nicht vielen Leuten erklären mussten. Wenn man die Seele eines Projekts zu sehr auswalzt, von Gremium zu Gremium, geht was flöten. Das ist wie bei Stille Post. Irgendwann bleibt nichts mehr übrig.

Oskar Belton: Christian und Carsten haben uns machen lassen und wertvollen Input zum Dreh und Schnitt gegeben. Bei der zweiten Staffel hatten wir von Prime Video übrigens nur eine einzige Anmerkung zum Drehbuch erhalten: Lasst Thorsten öfter Einparken.

Emil Belton: Das hätte uns kein anderer so durchgehen lassen.

Bruno Alexander: Dafür sind wir mega dankbar.

Euer Humor bewegt sich an der Schmerzgrenze. Gibt es für Euch ein zu krass? Warum ist peinlich so beliebt?

Emil Belton: Es gibt nur ein zu krass, wenn man sich auf Gags setzt. Aber ansonsten gibt es nichts, was zu krass ist, solange man den Figuren und der Geschichte treu bleibt und eine Art Realismus wahrt.

Oskar Belton: Das Publikum liebt das Fremdschämen und das "zu krass", weil wir doch alle gerne aus gesitteten Welten ausbrechen wollen. Scham geht man üblicherweise aus dem Weg. Wir setzen extra drauf, weil es ein Bruch in der Emotion ist. Man hasst es eigentlich, Scham zu sehen.

Emil Belton: Das ist wie mit Horrorfilmen. Irgendetwas reizt daran, die anzugucken.

Bruno Alexander: Als Zuschauer sitzt man zuhause auf dem Sofa und ist froh, nicht in einer ähnlichen Situation zu sein. Außerdem gucken die Leute gerne bei traurigen Welten zu, wie wir sie im Feinkost Kolinski zeigen. Entweder fühlen sie sich dann nicht so allein oder denken eben, "ganz schön armselig".

Emil Belton: Wir haben als Jugendliche so viel Scheiße gebaut, sind von Schulen geflogen, oder hatten wegen Graffitti-Sprayen mit der Polizei zu tun. Mit dem Filmemachen haben wir ein Ventil gefunden, wo wir dieses ganze Scheiße-Bauen verarbeiten können.

Oskar Belton: Unsere Eltern sind froh, dass wir was gefunden haben.

Emil Belton: Filmemachen ist unser Kanal, etwas, was uns Spaß macht. Und wenn man dann noch erfolgreich ist und sogar Geld verdient: umso besser!

Bruno Alexander: Grenzwertige Situationen zu erzählen, ist reizvoll. Aber wir erzählen ja nur einen Moment. Die Zuschauer können selbst entscheiden, ob sie lachen wollen oder ob sie sich provoziert fühlen. Wir erzählen Situationen nicht, weil sie witzig sind, sondern weil sie kontrovers sind. Wenn das Publikum lacht, kann es sich fragen, warum es lacht.

Emil Belton: Das beste Lachen ist das, wo man eigentlich nicht lachen darf. Bei dem man sich die Hand vor den Mund hält. Das gibt am meisten Energie. Es ist ja heute schwierig geworden mit dem Humor, man darf sich über nichts mehr lustig machen. Man muss sich nicht über Minderheiten witzig machen, aber man muss es schaffen, trotzdem Witze zu erzählen, die über Grenzen gehen.

Bruno Alexander: Wenn sich zum Beispiel jemand ausgeschlossen fühlt, kann das so unglaublich witzig sein.

Oskar Belton: Man muss sich über Leute witzig machen, die mit Minderheiten nicht umgehen können, wie Thorsten beim Vorstellungsgespräch, bei dem ihm ein Typ mit Dysmelie gegenübersitzt. In Thorstens Reaktion liegt die Komik, und in dieser Szene ist eindeutig Thorsten der Lappen. Oder wenn wir Thorsten sehen, dass er mit Feminismus nichts anfangen kann... Thorsten ist die weiße männliche Minderheit, über die wir uns lustig machen.

Eure Serie "Intimate", die ursprünglich bei YouTube lief, wird bei ProSieben und Joyn fortgesetzt. Was bedeutet dieser Wechsel? Und wie ist der Stand der Dinge?

Emil Belton: Sie ist die erste Produktion unserer Firma Kleine Brüder. Unlängst fiel die letzte Klappe.

Oskar Belton: Wir sind unglaublich stolz. Obwohl sie nun für einen Sender entstanden ist, sind wir sind uns treu geblieben. Wir erzählen die gleiche Scheiße, haben nur besseres Equipment....

Was ist denn noch bei Kleine Brüder geplant?

Bruno Alexander: Wir wollen uns auch für Fremdprojekte öffnen, anderen jungen Leuten eine Chance geben, die bislang vielleicht nur bei YouTube präsent waren. Es liegen mehrere Projekte auf dem Tisch, die wir hoffentlich 2023 anpacken können.

Emil Belton: Uns ist wichtig, frische Stimmen zu entdecken.

Oskar Belton: Wir denken durchaus auch in Richtung Kino.

Emil Belton: Aber erst wollen wir mal einen ¿Tatort¿ machen.

Wurdet Ihr anfangs auch belächelt?

Emil Belton: Extrem! Bei "Intimate"; aber auch bei der ersten Staffel "Die Discounter".

Oskar Belton: Viele hielten uns für verrückt.

Bruno Alexander: Aber wir haben immer unsere Vision, wissen genau, was wir wollen und machen. Dass wir nun Erfolg haben, darauf sind wir sehr stolz.

Das Gespräch führte Barbara Schuster