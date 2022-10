Fremantle-Entertainment-Chef Rob Clark setzt sich zur Ruhe

Rob Clark, seit 2012 bei Fremantle als Director of Global Entertainment Development für Formate wie "The X Factor" und die Show-Franchises "Got Talent" ("Das Supertalent") und "Pop Idol" ("Deutschland sucht den Superstar") verantwortlich, geht im Februar kommenden Jahres in Ruhestand.

Nach fast 20 Jahren bei der RTL-Group-Tochter Fremantle setzt sich Rob Clark im Februar kommenden Jahres zur Ruhe. Clark war Anfang 2004 als Senior VP of Production zu Fremantle gekommen und hatte dort 2006 die Position des President of Worldwide Entertainment übernommen. Seit 2012 fungierte er bei Fremantle als Director of Global Entertainment Development. Während seiner Zeit bei Fremantle war Clark maßgeblich an der Entwicklung von Formaten wie "The X Factor" und die Show-Franchises "Got Talent" ("Das Supertalent") und "Pop Idol" ("Deutschland sucht den Superstar") beteiligt.

Jennifer Mullin, CEO von Fremantle, erklärt: "In den vergangenen 20 Jahren war Rob einer der Architekten unseres umfangreichen und erfolgreichen weltweiten Entertainmentgeschäfts. Wenn wir darüber sprechen, Kreativität bei Fremantle zu vereinen, verkörpert Rob das. Ich werde es persönlich vermissen, mit ihm zu arbeiten und weiß, dass ihm alle das Beste für seinen Ruhestand wünschen."

Ein Nachfolger für Rob Clark steht noch nicht fest.