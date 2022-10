Viaplay legt international weiter zu

Kurz vor dem Start in Großbritannien meldet die Viaplay Group mit Abschluss des dritten Quartals, dass inzwischen 6,428 Mio. Kunden Viaplay-Streamingdienste abonniert haben.

Die Viaplay Group gab am 25. Oktober bekannt, dass sie zum Ende des dritten Quartals 2022 über 6,428 Mio. Abonnenten verfügte; ein Plus von 78 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Im Vergleich von Q2 zu Q3 sind laut Mitteilung 879.000 Kunden hinzugewonnen worden.

International betrug das Abo-Plus 685.000 zahlende Kunden. Zu diesem Wachstum habe der Rechteerwerb für die englische Premier League in Polen und den Niederlanden beigetragen. In Großbritannien startet der Viaplay-Streamingdienst am 1. November.

Das Wachstum der Viaplay-Abonnentenbasis in den nordischen Ländern stieg um 28 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und wurde insbesondere durch B2B-Vertriebspartnerschaften mit Drittanbietern sowie durch eine geringere Abwanderungsrate angetrieben. Der Umsatz von Viaplay in den Nordics kletterte auf organischer Basis um 27 Prozent.

Der Gesamtumsatz wuchs im dritten Quartal um 25 Prozent auf 3,972 Mio. schwedische Kronen.

Viaplay-CEO Anders Jensen erklärte, dass das internationale Abonnentenziel zum Jahresende von etwa 2,5 Mio. auf etwa 2,7 Millionen angehoben worden sei. Gleichzeitig reduziert das Unternehmen sein Jahresziel für die nordischen Länder von 4,8 auf 4,6 Mio., so dass über alle Länder hinweg zum Jahresende 7,3 Millionen Abonnenten erwartet werden. Jensen geht davon aus, dass das internationale Geschäft von Viaplay voraussichtlich 2024 auf Jahresbasis profitabel sein werde - ein Jahr früher als geplant.