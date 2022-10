Kinocharts Deutschland KW 42 online

Auch am vergangenen Wochenende wurden in den deutschen Kinos mehr als eine Million Tickets gelöst. Auf welche Filme sie sich verteilen, lesen Sie ab sofort bei blickpunktfilm.de.

Mit 268.000 Besuchern und einem Einspiel von knapp 2,7 Mio. Euro (inkl. Previews: 294.000 Besucher; 2,92 Mio. Euro) hat die neu gestartete DC-Comic-Verfilmung Black Adam" mit Dwayne Johnson in der Hauptrolle am vergangenen Wochenende Platz eins der deutschen Kinocharts übernommen. Platz zwei nach Umsatz belegte wie in der Vorwoche der Horrorthriller Smile - Siehst du es auch?", der nach 147.000 Besuchern (1,428 Mio. Euro) insgesamt auf die Besuchermillion zusteuert. Diese Marke hat die Nummer zwei nach Besuchern, Die Schule der magischen Tiere 2" (WE: 191.000 Besucher; 1,422 Mio. Euro / gesamt. 1,52 Mio. Besucher; 11,18 Mio. Euro), längst genommen.

Auf Rang vier der deutschen Kinocharts ist mit Sönke Wortmanns Der Nachname" (134.000 Besucher; 1,31 Mio. Euro / inkl. Previews: 162.000 Besucher; 1,54 Mio. Euro) ein weiterer Neustart zu finden, bevor Halloween Ends" (WE: 86.000 Besucher; 860.000 Euro / gesamt: 282.000 Besucher; 2,71 Mio. Euro) die Top fünf der deutschen Kinocharts beschließt.

Zwei weiteren Neustarts gelang am vergangenen Wochenende der Sprung in die Top Ten: Lyle - Mein Freund, das Krokodil" (70.000 Besucher; 536.000 Euro; inkl. Previews: 83.000 Besucher; 627.000 Euro) belegte Platz sieben, Die Mucklas und wie sie zu Pettersson und Findus kamen" (41.000 Besucher; 309.000 Euro / inkl. Previews: 57.000 Besucher; 421.000 Euro) landete an seinem Startwochenende auf der Zehn.

Insgesamt wurden in den deutschen Kinos am vergangenen Wochenende wie schon vor einer Woche mehr als eine Mio. Tickets - knapp 1,3 Mio., die für ein Einspiel von etwas mehr als zwölf Mio. Euro sorgten - verkauft.

Die deutschen Kinocharts nach Umsatz

Die deutschen Kinocharts nach Besuchern