WBD schreibt bis zu 2,5 Mrd. Dollar für Inhalte ab

In einem SEC-Filing vom 24. Oktober gab Warner Bros. Discovery bekannt, dass bis 2024 Restrukturierungskosten in Höhe von 3,2 bis 4,3 Mrd. Dollar anfallen werden.

Nachdem Warner Bros. Discovery die 43 Mrd. Dollar schwere Fusion zwischen WarnerMedia und Discovery im April 2022 offiziell abgeschlossen hatte, versprach das fusionierte Medienunternehmen Kostensynergien in Höhe von drei Mrd. Dollar im ersten Jahr. Jetzt hat WBD im Rahmen einer Mitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC weitere Details zum Themenkomplex Kostenstrukturen veröffentlicht. Demnach würden zwischen 3,2 und 4,3 Mrd. Dollar an Restrukturierungskosten vor Steuern im Zusammenhang mit der Übernahme von WarnerMedia durch Discovery aufgewendet.

Für das dritte Quartal 2022 rechnet WBD mit Restrukturierungskosten in Höhe von 1,3 bis 1,6 Mrd. Dollar.

"Als Teil seines Plans zur Erzielung erheblicher Kostensynergien hat das Unternehmen im dritten Quartal 2022 die Rahmenbedingungen für seine laufenden Restrukturierungs- und Transformationsinitiativen festgelegt, die unter anderem Bewertungen der strategischen Inhalteprogrammierung, organisatorische Umstrukturierungen, Aktivitäten zur Standortkonsolidierung und andere Kosten für die Beendigung von Verträgen umfassen", heißt es in der Mitteilung.

Die aufgeführten Gesamtkosten erstrecken sich über mehrere Quartale von Q2/2022 bis Q4/2024 und umfassen unter anderem Abschreibungen auf Inhalte in der Spanne von zwei bis 2,5 Mrd. Dollar.

Weiterhin ist die Rede von Kosten für organisatorische Umstrukturierungen, Abfindungen, Weiterbeschäftigung, Umzug und andere damit verbundene Ausgaben in Höhe von 800 Mio. bis 1,1 Mrd. Dollar. Dazu kommen laut Mitteilung Kosten für sogenannte Standortkonsolidierung und Vertragsauflösungen in Höhe von 400 bis 700 Mio. Dollar.

Das Unternehmen legt seine Ergebnisse für das dritte Quartal am 3. November vor.