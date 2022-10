Ehrung für Adam Sandler bei den Gotham Awards

Das Gotham Film & Media Institute ehrt Adam Sandler mit dem "Performer Tribute".

"Adam Sandlers spektakuläre Darstellerleistungen in einigen der beliebtesten Filme der vergangenen drei Jahrzehnte haben die Filmemacher, die wir hier bei Gotham repräsentieren, immer wieder inspiriert. Adam hat bewiesen, dass er ein brillanter Schauspieler ist, der aufrichtige Herzlichkeit und ausgelassene Komik in jede Rolle packen kann. Ob er absurde Charaktere erschafft, Witze erzählt oder kluge Lieder singt, die wir alle kennen und lieben, er ist der vollkommene Schauspieler, der dem Publikum auf der ganzen Welt unglaublich viel Freude macht", erklärt Jeffrey Sharp, Executive Director des The Gotham Film & Media Institute.

Die Auszeichnung wird Sandler am 28. November bei der 32. Verleihung der Gotham Awards, dem traditionellen Startschuss für die Awards-Season, verliehen. Überreicht wird sie von Joshua und Ben Safdie, die zusammen den Crimethriller Der schwarze Diamant" geschrieben und inszeniert haben. Sandler war dafür 2019 wie schon zwei Jahre zuvor für seine Rolle in The Meyerowitz Stories" in der Kategorie "Bester Hauptdarsteller" für den Gotham Award nominiert gewesen.

Die Nominierungen für die Gotham Awards werden am kommenden Donnerstag bekannt gegeben.