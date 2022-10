Terra Mater Studios sichert sich "Das Buch Alice"

Terra Mater Studios hat sich die Verfilmungsrechte an dem Tatsachenroman "Das Buch Alice - Wie die Nazis das Kochbuch meiner Großmutter raubten" erworben

Terra Mater Studios hat sich die Verfilmungsrechte an dem Tatsachenroman "Das Buch Alice - Wie die Nazis das Kochbuch meiner Großmutter raubten" erworben. Autorin Karin Urbach erzählt darin die Geschichte ihrer Großmutter Alice Urbach, Bestsellerautorin von Kochbüchern, die vor den Nationalsozialisten nach England floh und Jahre später entdeckte, dass ihre Bücher unter einem anderen Namen weiterverkauft wurden.

Mit der Geschichte nimmt sich Karin Urbach, Historikerin von Beruf, einer bisher eher unbeachteten Thematik der Arisierung an, der des Diebstahls geistigen Eigentums jüdischer Autoren, und öffnet ein bislang unbekanntes Kapitel in der Geschichte deutscher NS-Verbrechen. "Das Buch Alice" wurde bereits in sieben Sprachen übersetzt. Aktuell hält Terra Mater Studios Ausschau nach einem geeigneten Drehbuchautor und Regisseur.