Pawlikowski lockt Phoenix und Mara auf die Insel

Eine spannende Konstellation ergibt sich beim neuen Projekt des für "Cold War" und Ida" vielfach prämierten Pawel Pawlikowski. Für sein Drama "The Island" (AT) sollen der für "Joker" Oscar-prämierte Joaquin Phoenix und Rooney Mara ein amerikanisches Paar spielen; sie sind auch im realen Leben ein Paar. Ihre Figuren wollen sich in den Dreißiger Jahren auf einer Insel ein Leben wie im Paradies aufbauen. Doch dann tauchen eine selbsterklärte europäische Gräfin und ihre zwei Liebhaber auf und wollen ihnen die Insel streitig machen und dort ein Luxushotel bauen. Gekämpft wird mit Verführung, was zu Verrat und schließlich Mord führt, während sich auch die Natur gegen die Eindringlinge zu wehren beginnt.

Pawlikowski schreibt das Drehbuch zum Projekt, das FilmNation beim AFM anbietet und das nächstes Jahr gedreht werden soll. Tanya Seghatchian und John Woodward produzieren mit Apokalypse Pictures und Brightstar. Mario Gianni und Lorenzo Gangarossa produzieren mit der Fremantle Tochter Wildside und in Zusammenarbeit mit Vision Distribution sowie Sky. Ewa Puszczynska koproduziert mit Extreme Emotion. Reno Antoniades agiert als ausführender Produzent.

Der renommierte Independentregisseur Pawlikowski war zuletzt mit "Cold War" zu sehen, der 2018 in Cannes ausgezeichnet wurde. Phoenix und Mara standen für Maria Magdalena" bereits gemeinsam vor der Kamera. Phoenix ist demnächst im "Joker"-Sequel Joker: Folie à deux" zu sehen, Mara in Die Aussprache".