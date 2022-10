"Wien-Krimis" acht und neun im Dreh

In Wien und Umgebung entstehen noch bis Anfang Dezember die Filme acht und neun der Reihe "Wien-Krimi: Blind ermittelt" mit Philipp Hochmaie und Andreas Guenther in den Hauptrollen.

In Wien und Umgebung stehen Philipp Hochmair und Andreas Guenther noch bis Anfang Dezember in den Hauptrollen des blinden Sonderermittlers Alexander Haller und seiner rechten Hand Nico Falk für zwei Filme der Reihe "Der Wien-Krimi - Blind ermittelt" vor der Kamera.

Im achten Film der Reihe mit dem Arbeitstitel "Tod im Weinberg", den Till Franzen nach einem Drehbuch von Nora Friedel und Mike Majzen inszeniert, ermitteln Haller und Falk im Entführungsfall des 22-jährigen Paul Rauch (Julian Waldner), Spross einer Winzer-Dynastie im weltbekannten Weinort Grinzing. Für die beiden ein besonders heikler Auftrag, denn die Mutter des Entführten, Sonja Rauch (Nina Kronjäger) will die Polizei aus Sorge um ihren Sohn heraushalten. Dass ihr Sohn lebt, beweist ein Video, das die Erpresser geschickt haben. Und so hat sich der von Fritz Karl gespielte Onkel Heinrich bereit erklärt, die geforderten zwei Mio. Euro zur Verfügung zu stellen, um Paul zu befreien. Als Haller und Falk dennoch beginnen, im Umfeld des Entführten zu recherchieren, stoßen sie auf ein komplexes Netz familiärer Verstrickungen innerhalb des Winzer-Clans.

Den "Wien-Krimi - Blind ermittelt: Mord an der Donau" (AT) inszeniert Anne Zohra Berrached nach einem Drehbuch von Mike Majzen. Diesmal werden Alexander Haller und Niko Falk von Kommissarin Laura Janda (Jaschka Lämmert) auf einen Doppelmord angesetzt: in den Donau-Auen werden die Leichen einer Frau, die in einer Aussteigerkolonie kampiert hat, und eines Joggers, der wohl eher zur falschen Zeit am falschen Ort war, aufgefunden. Zunächst deutet alles auf einen Raubüberfall hin, doch damit will sich Haller nicht zufrieden geben. Er vermutet, dass Tina Naber (Katharina Behrens) und ihre gehörlose Tochter Jennifer (Annalisa Weyel), die den Leichenfund gemeldet hatten, etwas verschweigen. Haller findet noch einmal einen komplett neuen Ermittlungsansatz - und damit auch die Lösung des Falls.

Weitere Rollen in den beiden "Wien-Krimis" haben u.a. Michael Edlinger, Martin Leutgeb, Lisa Lena Tritscher, Daniel Langbein, Emese Fay, Xaver Hutter, Inge Maux, Swintha Gersthofer, Roland Koch, Luca Walcher und Andreas Lust übernommen.

Produziert wird "Der Wien-Krimi - Blind ermittelt" als Koproduktion von Mona Film und Tivoli Film (Produzenten: Thomas Hroch und Gerald Podgornig) in Zusammenarbeit mit ARD Degeto (Redaktion: Sascha Mürl) für ARD und ORF (Redaktion: Andrea Bogad-Radatz) für den Sendeplatz "Donnerstagskrimi im Ersten". Fördermittel gab es vom Fernsehfonds Austria und Filmfonds Wien. Ausstrahlungstermine stehen noch nicht fest.