Sharmeen Obaid-Chinoy soll "Star Wars"-Film inszenieren

Regisseurin Sharmeen Obaid-Chinoy wird nach der Serie "Ms. Marvel", bei der sie einige Folgen inszeniert hatte, erneut mit Disney zusammenarbeiten. Wie US-Medien berichten, wird die in Pakistan geborene Regisseurin, die für ihre kurzen Dokumentarfilme "A Girl in the River: The Price for Forgiveness" und "Saving Face" 2016 und 2012 mit dem Oscar ausgezeichnet worden war, für das Studio einen neuen "Star Wars"-Film inszenieren. Zu den Drehbuchautoren soll dem Vernehmen nach Damon Lindelof gehören; weitere Autorennamen sind nicht bekannt.

Erst im vergangenen Monat hatte Disney den ersten "Star Wars"-Kinofilm nach Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers", Patty Jenkins' "Rogue Squadron: A Star Wars Story", von der Startliste gestrichen gehabt, dessen für 2022 geplanter Drehstart sich zuvor verschoben hatte.

Für Dezember 2025 und Dezember 2027 hat Disney den Start von zwei noch unbetitelten "Star Wars"-Filmen eingeplant.