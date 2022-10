Cinemaxx holt "Glass Onion" in 20 Standorte

Auch bei Cinemaxx ist heute der Vorverkauf für Glass Onion: A Knives Out Mystery" gestartet. Dass die Kette den Film zeigen würde, hatten wir bereits berichtet, nun äußerte sich das Unternehmen noch ausführlicher.

So erklärte Geschäftsführer Frank Thomsen anlässlich des einwöchigen Einsatzes zwischen 23. und 29. November: "Dies ist ein besonderer Moment und ein wichtiger Schritt in der Beziehung zwischen Kinos und Streaming-Plattformen. Netflix geht mit uns erneut den gemeinsamen Weg auf die große Leinwand und zeigt uns, dass auch die großen Streaming-Studios die Bedeutung der Kinos erkannt haben. Der Film 'Glass Onion: A Knives Out Mystery' ist die Fortsetzung des ersten Teils 'Knives Out - Mord ist Familiensache' und begeistert ein breites Publikum. Es ist großartig, dass es den Fans ermöglicht wird, die Fortsetzung auf großer Leinwand zu erleben - da, wo jeder großartige Film verdient gesehen zu werden."

Während UCI mit zehn Standorten an Bord ist, holt Cinemaxx "Glass Onion" an 20 von 31 Standorte, konkret spielen die Häuser in Augsburg, Berlin, Bielefeld, Dresden, Essen, Freiburg, Hannover, Halle, Hamburg-Dammtor, Hamburg-Harburg, Hamburg HOLI, Hamm, Kiel, Krefeld, Mülheim, München, Oldenburg, Regensburg und Stuttgart-Liederhalle mit.