Limmer adaptiert den frisch preisgekrönten Roman "Dunkelnacht"

Autor und Produzent Ulrich Limmer plant die Verfilmung von Kirsten Boies Bestseller "Dunkelnacht", der am Wochenende mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis ausgezeichnet wurde. Die Perathon Film GmbH hat sich beim Oetinger Verlag die Rechte an dem historischen Roman der erfolgreichen Schriftstellerin gesichert. Er erzählt auf Fakten basierend die Ereignisse der sogenannten "Penzberger Mordnacht" aus der Sicht dreier Jugendliche, die auf Seiten der Opfer und der Täter stehen. Nachdem das Ende des Zweiten Weltkriegs bereits verkündet worden war, ermordeten Soldaten der Wehrmacht und der Werwölfe den ehemaligen SPD-Bürgermeister der Stadt und Zivilisten. "Kirsten Boie gelingt ein grandioses Stück Erinnerungsliteratur, das unter die Haut geht" heißt es in der Begründung der Jury für den bei der Frankfurter Buchmesse vergebenen Preis.

Limmer schreibt das Drehbuch zu "Dunkelnacht" gemeinsam mit Christian Lerch und produziert mit seinem Kollegen bei Perathon, Ralf Zimmermann. Wie bei Limmers Produktion mit Collina Film, Nebel im August", wird Kai Wessel die Regie übernehmen. "Nebel im August", der vielfach ausgezeichnet wurde, u.a. für Regie und das Ensemble, hatte bereits Gräuel der Nazizeit zum Thema und erzählte von jungen Opfern des Euthansieprogramms.

Bei Perathon befindet sich außer "Dunkelnacht" u.a. die erneute Zusammenarbeit von Limmer und "Das Sams"-Autor Paul Maar in der Entwicklung. "Wie alles kam" erzählt von der schwierigen Kindheit und Jugend Maars in der fränkischen Provinz.

Limmer schrieb zuletzt das Drehbuch zu "Ein ganzes Leben" nach Robert Seethalers Roman. Das Drama ist in der Fertigstellung.

Boie lieferte mit ihren Kinder- und Jugendbüchern bereits Vorlagen für Adaptionen, wie u.a. für die Filme und Serien zu "Der kleine Ritter Trenk".