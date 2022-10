RTL+ demnächst auch in Ungarn präsent

Lokalen Medien zufolge wird der zur RTL Group gehörende TV-Sender RTL in Ungarn das Angebot RTL+ starten. Das gab die Ungarn-Geschäftsführerin Gabriella Vidus bekannt. RTL ist in Ungarn neben seinen linearen Kanälen bereits mit dem AVoD-Angebot RTL Most und dem BVoD-Service RTL Most+ in dem Land aktiv. Jetzt soll RTL+ laut Vidus als Abonnementdienst zu einer Plattform werden, die vor allem lokale Inhalte zur Verfügung stellen soll. Dabei werde es sich nicht primär um lineare Inhalte handeln, sondern um speziell für RTL+ produzierte.

RTL ist 2022 seit 25 Jahren in Ungarn aktiv. Der Hauptsender - RTL Klub - soll bald in RTL umbenannt werden.