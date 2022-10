Ende September mit dem Deutschen Hörfilmpreis für die Audiodeskription zu Der Rausch" ausgezeichnet, will die Berliner Kinoblindgänger gGmbH nun mit einer Herbstaktion für mehr Barrierefreiheit in den deutschen Kinos sorgen.

In einem Jahr, in dem es besonders gilt, das Publikum wieder für das Gemeinschaftserlebnis Kino zu begeistern, produziert Kinoblindgänger ausnahmsweise keine neue barrierefreie Fassung, sondern investiert 10.000 Euro, um unabhängigen Verleihern die Bereitstellung ihrer Audiodeskriptionen und erweiterten Untertitel über die "Greta-App" anteilig zu finanzieren. Diese Herbst-Aktion wird von der Greta & Starks Apps GmbH mit einem Sonder-Rabatt unterstützt.

Nicht nur Verleiher können sich dafür an die Kinoblindgänger gGmbH wenden, auch das Publikum kann Arthouse-Produktionen für die Bereitstellung bei der Greta-App vorschlagen. Ein Titel, der von der Aktion profitiert, steht bereits fest, wie Barbara Fickert von der Kinoblindgänger gGmbH schildert: Palmen-Gewinner Triangle of Sadness", der sich nach gutem Start auch am zweiten Wochenende sehr gut behauptet hat, steht ab sofort barrierefrei über die Greta-App zur Verfügung. "Wir freuen uns auf einen spannenden und aufregenden Herbst im Kino, mit allen, die Filme nur barrierefrei genießen können", so Fickert.

Die Kinoblindgänger gGmbH produziert seit 2016 mit Spenden- und Sponsorengeldern Audiodeskriptionen und erweiterte Untertitel für internationale Arthouse-Filme für den deutschsprachigen Raum. Daneben versucht sie beständig, die deutsche Film- und Filmförderungspolitik für das Thema Inklusion zu sensibilisieren.