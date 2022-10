ndF-Koproduktion reüssiert in Finnland

Die von ReelMedia OY und ndF International Production realiserte Serie "The Man Who Died" setzt für den Streaming Dienst Elisa Viihde Viaplay Bestmarken und wird von Fifth Season vertrieben.

Die von ReelMedia Ltd. gemeinsam mit ndF IP produzierte Romanverfilmung "The Man Who Died" sorgt ihrem Heimatland Finnland für Schlagzeilen, avancierte sie seit dem Start im Juni doch zur meist gesehenen Serie des Streaming Dienstes Elisa Viihde Viaplay, den man hierzulande auch als Partner der Bavaria bei deren Serie Arctic Circle" kennt.

Die sechsteilige Serie Serie mit Jussi Vatanen, Saara Kotkaniemi und Sara Soulié basiert auf dem Roman "Die letzten Meter bis zum Friedhof" von Antti Tuomainen, der von Markku Flink und Drehbuchautor Brendan Foley adaptiert wurde. Regie führte Samuli Valkama. Produzenten sind Markku Flink, Eric Welbers und Joe Broido.

Nun hat Fifth Season (vormals Endeavor Content) den Weltvertrieb übernommen. Damit könnte der Weg auch bald auf den deutschen Markt führen.

"The Man Who Died" erzählt von einem Mann in den besten Jahren, der mit dem Handel von Pilzen sehr erfolgreich ist. Bei einem Arztbesuch erfährt er, dass er offenbar vergiftet wurde und nicht mehr allzu lange zu leben hat. Auf der Suche nach dem Attentäter, die seine Lebensgeister wieder weckt, tellt sich den ultimativen Fragen von Liebe, Leben, Verrat, Tod - und Pilzen.