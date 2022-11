Foto des Tages: Vorfreude auf den Hessischen Film- und Kinopreis

Kino

Auf einen ganz besonderen Hessischen Film- und Kinopreis 2022 freut sich Kunstministerin Angela Dorn (im Bild). Denn die Preise werden dort vergeben, wo der Film zuhause ist: im Kino, zugänglich für alle Filmfreundinnen und -freunde. Eine große Gala gibt es angesichts der durch Corona- und Energiekrise getroffenen Branche nicht; die eingesparten Kosten kommen den Kinopreisträgern zugute. Kinoabende: 23. November, 19 Uhr, Filmbühne Bad Nauheim (Hochschulabschluss- und Kurzfilm, Newcomer, gewerbliche Kinos); 24. November, 19 Uhr, BALi Kino in Kassel (Dokumentarfilm, Drehbuch, gewerbliche Kinos); 25. November, 18 Uhr, Eldorado in Frankfurt (Spielfilm, hr-Preis). Kostenlose Karten werden durch die Kinos vergeben, so lange die Plätze ausreichen. Informationen unter www.hessischerfilmpreis.de. Foto: kunst.hessen.de (PR-Veröffentlichung)