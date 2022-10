China: "Homecoming" zum vierten Mal an der Chartsspitze

Mit einem Einspiel von 7,9 Mio. Dollar belegte das chinesische Heldenepos "Homecoming" über zwei Diplomaten, die 2011 ins Kriegsgebiet nach Libyen zurückgekehrt sind, um 125 Landsleute zu retten, zum vierten Mal in Folge Platz eins der chinesischen Kinocharts und steht damit insgesamt bei 198 Mio. Dollar. Nach jetzt von Artesan Gateway bekannt gegebenen Zahlen entspricht das Einspiel des alten und neuen Spitzenreiters mehr als der Hälfte des gesamten Wochenendeinspiels aller Filme am chinesischen Boxoffice von 14,5 Mio. Dollar.

Auch die weiteren Filme der Top fünf in den chinesischen Kinocharts blieben an einem Wochenende ohne nennenswerten Neustart mit der Vater-Sohn-Geschichte "Give Me Five" (WE: zwei Mio. Dollar; gesamt: 67 Mio. Dollar), einem weiteren Heldenepos, "Ordinary Hero" (WE: 1,8 Mio. Dollar; gesamt: 25,9 Mio. Dollar), dem Animationsfilm "New Gods: Yang Jian" (WE: 700.000 Dollar; gesamt: 77,6 Mio. Dollar) und dem Animationsfilm "New Happy Dad and Son 5" (WE: 460.000 Dollar; gesamt: 10,7 Mio. Dollar) unverändert.

Insgesamt wurden in den chinesischen Kinos bis dato in diesem Jahr 3,9 Mrd. Dollar eingespielt; das entspricht einem Minus von 34 Prozent im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreswert.