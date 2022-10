"Alpenland" gewinnt in Tegernsee

Beim 19. Bergfilmfestival Tegernsee gewann "Alpenland" des österreichischen Regisseurs Robert Schabus den Hauptpreis, den mit 3000 Euro dotierten Preis der Stadt Tegernsee. Als ein "Zeitbild der Berge, aber auch ein Bild unserer Zeit" beschreibt die Jury den Film, der sich gegen die rund 80 weiteren Titel aus 30 Nationen durchsetzte. "Muss Nachhaltigkeit gleich Armut sein? Müssen wir auf wirtschaftliches Wachstum verzichten, um die Welt zu retten? Dieser Bergfilm lässt uns darüber tief nachdenken" heißt es in der Begründung weiter. "Alpenland" erhielt eine besondere Erwähnung beim Trento Film Festival und lief bereits u.a. bei der Diagonale in Graz, beim Dok Fest München und in Zürich.

Den DAV-Preis für den besten Alpinfilm der Kategorie "Erlebnisraum Berg" erhalten David Pichler und Nicolai Niessen für ihre Doku "Höhenrausch", in dem sie einen Höhenmediziner bei einer Studie begleiten. In den Kategorien "Naturraum Berg" und "Lebensraum Berg" wurden "Yukon, un rêve blanc" von Mathieu Le Lay mit Tierfotograf Jérémie Villet, "Lo Combat" von Gaël Truc, der von einer jungen Tierärztin erzählt, ausgezeichnet. "Yukon" erhielt auch den Publikumspreis. Der Otto-Guggenbichler-Nachwuchspreis ging an die iranische Regisseurin Marjan Khosravi für ihren Kurzfilm "Royaye yek Asb" ("The Dream of a Horse") um eine jungen Frau, die sich gegen die patriarchalen Strukturen innerhalb der Familie auflehnt.

Die internationale Jury des Festivals, das vom 19. bis 23. Oktober stattfand, bestand aus Karsten Scheuren, Stefanie Holzer, Alexander Donev, Stefan König und Thaïs Odermatt. Im nächsten Jahr kehrt das Festival unter der Leitung von Michael Pause zu seinem 20. Jubiläum zurück.

Alle Gewinner