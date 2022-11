7 Fragen an... Schauspielerin Friederike Becht

Die vielbeschäftigte Schauspielerin Friederike Becht ist am 14. November um 20.15 Uhr im ZDF-Film "So laut du kannst" zu sehen. Für Blickpunkt:Film hat sie die "7 Fragen" beantwortet.

Wie sind Sie zum TV/Film gekommen?

Mit neun Jahren war ich im "König der Löwen" in der pfälzischen Kleinstadt Landau. Mein erster Kinobesuch hat mich fasziniert und nie mehr losgelassen. Der besondere Saal, die Akustik, die Fremden im Publikum, die durch das gemeinsame Zuschauen und -hören doch verbunden miteinander sind. Danach wusste ich, ich will auch "Geschichtentransportiererin" sein.

An welche Erfahrung mit der Branche erinnern Sie sich besonders gern?

Es ist jedes mal wieder ein kleines Wunder, wie schnell ein Team zusammenwachsen kann. Ein Film ist wie ein Bild, an dem alle auf ihre Weise malen. Und wenn das mit einer wachen Aufmerksamkeit füreinander und für die Sache entsteht, dann wird es meist ein besonderer Film.

Was hat Sie zuletzt besonders geärgert?

Der Wecker heute morgen.

Der wichtigste Film in Ihrem Leben?

Der erste, den ich im Kino gesehen habe. Das war mein persönlicher Urknall. Seither wirken viele Filme in mir nach. Oder haben zumindest kurzfristig, während ich sie sehe, Einfluss auf mich. Um diese Fähigkeit sollten wir als Filmemacher immer wissen.

Was ist Ihr prägendes TV-Erlebnis?

Als ich beim Zappen in irgendeinem Hotelzimmer über den Film "Eine unerhörte Frau" von Hans Steinbichler gestolpert bin.

Ihre momentane Filmempfehlung?

"A Room of My Own" von Ioseb Bliadze. Wäre dieser Film ein Gemälde, wäre er pastellfarben. Ein sinnliches Meisterwerk über die Begegnung zweier Frauen und den Einfluss patriarchaler Machtstrukturen. Den Dokumentarfilm "Blue/Red/Deport" von Lina Luzyte versuche ich erst gar nicht in einem Bild zu beschreiben, aber ich empfehle euch, ihn anzuschauen! Macht euch euer eigenes Bild :-)

Was würden Sie im Kino-/Film-/TV-Markt gern ändern?

Mehr Zeit für die Entwicklung guter Bücher, die Vorbereitung und die Umsetzung des Films. Weniger Quantität, mehr Qualität.