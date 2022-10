14 kurze deutsche Oscarhoffnungen

14 deutsche Kurzfilme haben sich für eine Einreichung in den Oscarkategorien "Animated Short Film", "Live Action Short Film" und "Documentary Short Film" qualifiziert. Das teilt German Films heute mit.

Wie es in der Mitteilung weiter heißt, gibt es für eine Einreichung zu den Oscars mehrere Voraussetzungen: der Film muss entweder einen Hauptpreis bei einem von der Academy of Motion Picture Arts and Sciences als "qualifying" anerkanntem Filmfestival, den Studentenoscar oder einen nationalen Filmpreis wie etwa den Deutschen Kurzfilmpreis gewonnen haben. Alternativ können sich Kurzfilme, die nicht an Hochschulen entstanden sind, über eine mindestens siebentägige kommerzielle Kinoauswertung in den USA für eine Einreichung qualifizieren.

Aus Deutschland qualifiziert sind:

ANIMATED SHORT FILM

"Doom Cruise" von Hannah Stragholz und Simon Steinhorst (17 Minuten, 2021, Studio Corallo, Deutscher Kurzfilmpreis 2021)

"Laika & Nemo" von Jan Gadermann und Sebastian Gadow (15 Minuten, 2022, Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf, Student Academy Award Silver 2022)

"Prisoner Outside" von Igor Medvedev (sieben Minuten, 2021, Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf, Animayo 2022 - Grand Jury Award)

Steakhouse" von Spela Cadez (neun Minuten, 2021, SI/DE/FR, Fabian&Fred, Anima Brussels 2022 - Grand Prix & Annecy 2022 - Jury Award)

LIVE ACTION SHORT FILM

Almost Home" von Nils Keller (30 Minuten, 2022, Le Hof Media, Hochschule für Fernsehen und Film München, Student Academy Award Gold 2022)

"Aysha" von Cengiz Akaygün (13 Minuten, 2021, Free Monkey, Kinoauswertung in den USA)

"Eigenheim" von Welf Reinhart (23 Minuten, 2021, Hochschule für Fernsehen und Film München, Merki und Reinhart Film, Student Academy Award Silver 2022)

Gör" von Anna Roller (neun Minuten, 2022, Hochschule für Fernsehen und Film München, allergiker film, Deutscher Kurzfilmpreis 2022)

"Nakam" von Andreas Kessler (33 Minuten, 2022, Filmakademie Baden-Württemberg, Cleveland International Film Festival 2022 - Best Live Action Short)

"Proll!" von Adrian Figueroa (30 Minuten, 2021, Film Five, Deutscher Kurzfilmpreis 2021)

DOCUMENTARY SHORT FILM

"Aralkum" von Daniel Asadi Faezi und Mila Zhluktenko (14 Minuten, 2022, Visions du Réel Nyon 2022 - Jury Prize for the Best Short Film)

"Constant" von Beny Wagner und Sasha Litvintseva (40 Minuten, 2022, CaSk Film, Guanajuato International Film Festival 2022 - Best International Documentary Short)

"Disjointed" von Clara Helbig (elf Minuten, 2021, Deutscher Kurzfilmpreis 2021)

"Handbook" von Pavel Mozhar (26 Minuten, 2021, DE/BY, IDFA Amsterdam 2021 - Award for Best Short Documentary)

Die eingereichten Filme werden nun von den Mitgliedern der jeweiligen Sektionen in der Academy bewertet. Am 21. Dezember 2022 werden Shortlists mit jeweils bis zu 15 Titeln pro Kategorie bekannt gegeben, woraus dann am 24. Januar 2023 die Nominierungen veröffentlicht werden. Die Oscarverleihung findet am 12. März 2023 statt.