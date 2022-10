7 Fragen an... Regisseur Thomas Nennstiel

Regisseur Thomas Nennstiel hat unsere "7 Fragen" beantwortet. Er inszenierte den neuen "Bozen-Krimi: Familienehre", den das Erste am 10. November zeigt.

Wie sind Sie zum TV/Film gekommen?

Nach etwa vier Jahren Praktika, Volontariaten und Jobs beim Film, TV und Theater in verschiedenen Abteilungen am Set und in der Postproduktion, habe ich meine ersten Drehbücher geschrieben. Das "Kleine Fernsehspiel" des ZDF und die fantastische Redakteurin Sibylle Hubatschek-Rahn haben mir mein Debüt ermöglicht.

An welche Erfahrung mit der Branche erinnern Sie sich besonders gern?

Landschaften, ob die Dünen im Norden der Insel Sylt oder die archaischen Berggipfel der Südtiroler Dolomiten, wo ich in den letzten zwei Jahre Szenen für den "Bozen-Krimi" drehen konnte, haben eine beeindruckend, wohltuende Wirkung auf die oftmals gestresste Seele eines Filmteams. Arbeiten an Orten, wo man sonst Urlaub machen würde, ist schon ein besonderes Privileg und bleibt mir ganz vorn im Gedächtnis.

Was hat Sie zuletzt besonders geärgert?

Die unzähligen, täglichen Morde zwischen 18:00 Uhr bis 20:00 Uhr in den unzähligen, täglichen Vorabend-Krimi-Serien.

Der wichtigste Film in Ihrem Leben?

Da gibt's viele! Spontan: "Der große Diktator" von und mit Charlie Chaplin. Aber auch "Solange es Menschen gibt", Douglas Sirk. "The Hours", "American Beauty" und und und.....

Was ist Ihr prägendes TV-Erlebnis?

175 Folgen "Ein Platz für Tiere" von Prof Dr Bernhard Grzimek! Ich habe leider nicht alle Folgen gesehen. Trotzdem, meine Fernsehsozialisation.

Ihre momentane Filmempfehlung?

Noch immer: "Bis dann, mein Sohn" von Wang Xiaoshuai, China.

Was würden Sie im Kino-/Film-/TV-Markt gern ändern?

Dem Kino wünsche ich von Herzen mehr Zuschauer. Dem TV wünsche ich etwas weniger Krimis und weniger Talkshows! Warum nicht mehr Dokumentationen, auch als Serie möglich. Das könnte auch Unterhaltung sein, mit Bildungsanregungen!