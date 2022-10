Annas Untermieter ist eifersüchtig

Noch bis Ende November inszeniert Dagmar Seume nach einem Drehbuch von Martin Rauhaus in Köln den dritten Film aus der "Endlich Freitag im Ersten"-Reihe "Anna und ihr Untermieter".

In der Folge "Wenn du träumst von der Liebe" will Untermieter Kurtz (Ernst Stötzner) aus der gemeinsamen Wohnung mit seiner Vermieterin Anna (Katerina Jacob) ein automatisiertes, digital steuerbares Smart Home machen. Anna ist zunächst wenig begeistert, realisiert aber bald, dass sie sich der digitalen Zukunft auf Dauer nicht entziehen kann und bucht sich kurzerhand einen Computerkurs für Senioren. Dort lernt sie den Oboenspieler Godehard (Richy Müller) kennen, mit dem sie schon bald einen Großteil ihrer Freizeit verbringt. Sehr zum Unmut ihres Untermieters, der sie vor ihrer neuen Bekanntschaft warnt - was Anna aber partout nicht hören will.

Weitere Rollen in "Anna und ihr Untermieter - Wenn du träumst von der Liebe" haben u.a. Katharina Schlothauer, Katerina Medvedeva, Nadja Becker, Hannes Hellmann und Max Herbrechter übernommen.

Produziert wird "Anna und ihr Untermieter - Wenn du träumst von der Liebe" (AT) von Calypso Entertainment (Produzentin: Brit Possardt) im Auftrag der ARD Degeto (Redaktion: Birgit Titze) für die ARD. Ein Ausstrahlungstermin steht noch nicht fest.

"Anna und ihr Untermieter - Dicke Luft" war im April dieses Jahres auf knapp 3,8 Mio. Zuschauer und einen Marktanteil von knapp 14 Prozent gekommen, bei der Auftaktfolge der Reihe, "Anna und ihr Untermieter: Aller Anfang ist schwer" waren es im Oktober 2020 noch etwas mehr als 5,6 Mio. Zuschauer und ein Marktanteil von knapp 19 Prozent gewesen.