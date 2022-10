Pola Beck: "Mehr kreative Freiräume"

Die Regisseurin und Drehbuchautorin Pola Beck ist ab nächster Woche mit dem Drama "Der Russe ist einer, der Birken liebt" in den Kinos. Im Sommer inszenierte sie Folgen der Beziehungskomödien-Serie "Tender Hearts". Mit uns sprach sie über beide Projekte und darüber, was sie an der Arbeit am langen und kurzem Format schätzt.

Wie kamen Sie auf den Stoff? Was faszinierte Sie an der modernen Geschichte um eine Frau, die Heimat und Halt sucht, besonders?

POLA BECK: Als ich den Roman gelesen hatte, war ich erledigt, aber auch sehr erfüllt. Die Hauptfigur Mascha hat mich total lange beschäftigt. Sie ist ungewöhnlich kraftvoll, zärtlich und kompromisslos. Wie sie so vielfältig lieben kann. Sich verwandelt wie ein Chamäleon. Ich mochte den Humor und wie hier sehr zeitgeistig von einer Generation von quer verwurzelten Menschen auf der Suche nach einem Platz im Leben erzählt wird.

Sie arbeiteten wie bei ihrem Debüt Am Himmel der Tag" mit Aylin Tezel zusammen. Hatten Sie sie für die Hauptrolle schon im Kopf?

POLA BECK: Wir sind seit unserem ersten Film eng befreundet und haben immer nach einem Stoff gesucht, wo wir wieder zusammen arbeiten können. Als ich das Buch gelesen hatte, kam sie mir eigentlich sofort in den Kopf. Auch weil sie Kosmopolitin ist wie Mascha und eine unglaubliche Kraft in sich trägt. Die Reise von der Idee zum Film hat dann aber noch einige Jahre gedauert, da haben wir lang zusammen gekämpft.

Mit "Tender Hearts" drehten Sie im Sommer eine Serie, die erneut aus weiblicher Perspektive von Beziehung erzählt, noch moderner, in einem Near Future-Szenario ähnlich dem von Ich bin dein Mensch", und als Komödie. Wie war hier Ihre Herangehensweise?

POLA BECK: Grundsätzlich war bei "Tender Hearts" die interessanteste Frage, welche der gesellschaftspolitischen Forderungen in Umwelt -und Geschlechterfragen sich in 20 Jahren durchsetzen wird. Ich habe dann einen eher "utopischen" Ansatz für diese Near-Future-Welt gewählt, in der Wunschvorstellung, dass diese Fragen weniger Teil der Diskussionskultur, sondern im besten Falle weitgehend Normalität geworden sind. Ich hatte Lust auf eine Besetzung, die sich genauso anfühlen soll. Non-binäre Charaktere, Inklusion, neue, gesellschaftlich mehr akzeptierte Beziehungsformen. Die größte Herausforderung war aber von Liebesbeziehungen zwischen Mensch und Maschine zu erzählen, die uns genauso berührt und "vorstellbar" wird wie zwischen echten Menschen und eine Welt zu kreieren, die modern erscheint ohne das heutige "modern" zu benutzen oder nur in die typische Science Fiction Optik zu verfallen. Wie zeigt man beiläufig Zukunft? Zusammen mit Kameramann Johannes Louis und Szenenbildner Markus Dicklhuber war es eine irre schöne Zusammenarbeit und wir haben diese Frage für uns beantwortet, in dem wir für das "World Building" eine Rückbesinnung zu Naturmaterialien und viel Ursprünglichen gewählt haben. Textnachrichten auf Phones werden z.B. handschriftlich angezeigt, weil die Handys in der Zukunft die jeweiligen Handschriften der Menschen eingespeist haben.

Sie wechseln fließend zwischen Kurz- und Langform. Was schätzen Sie bei der Arbeit an einer Serie- bzw. einem Langfilm besonders?

POLA BECK: An der Serienarbeit liebe ich, dass die Wege schneller, pragmatischer sind bis zum Endprodukt. Acht Staffeln Druck" sind z.B. in nur vier Jahren entstanden. Einen Langfilm zu machen kann genauso lang dauern oder sogar länger. Auch Regieteilung bei Serie macht mir großen Spaß, weil man die Verantwortung und Problemlösungen teilt, als auch Arbeitsteilung mitunter familienfreundlicher beim Drehen sein kann. Ein Langfilm fürs Kino ist dafür oft mit viel mehr kreativen Freiräumen verbunden, in denen ich auch mehr wagen kann (und muss). Und es ist die Möglichkeit meine eigene Filmsprache mehr auszuleben. Dafür müssen alle aber auch einen langen Atem beim Entstehungsprozess haben. "Der Russe ist einer, der Birken liebt" hat sechs Jahre gebraucht.

Welche neuen Film- und Serienstoffe haben Sie in Aussicht?

POLA BECK: Ich habe ein historisches Langfilm-Projekt fürs Fernsehen in Aussicht und entwickle u.a. schon länger einen Serienstoff über die Geschichte einer alten Schulfreundin von mir, deren Eltern von einem Tag auf den anderen verhaftet wurden und sie über deren Parallelleben erfährt. Ich habe aber jetzt die letzten sechs Jahre non-stop gedreht und werde die nächsten Monate erstmal dafür nutzen, mit meiner Familie zu reisen und mir Zeit für mich zu nehmen. Zwischen den vielen Drehs ist es wichtig, sich immer wieder neu die Frage zu stellen: Was will ich erzählen und wie?

Die Fragen stellte Heike Angermaier

ZUR PERSON:

Die 1982 in Berlin geborene Regisseurin und Drehbuchautorin studierte an der Filmhochschule Konrad Wolf in Babelsberg. 2012 legte sie ihr Spielfilmdebüt mit dem Drama "Am Himmel der Tag" vor. Es wurde u.a. mit dem Hessischen Filmpreis gewürdigt und bei den Hofer Filmtagen mit dem Förderpreis Neues Deutsches Kino für Kamera und Schnitt ausgezeichnet. Im Anschluss führte sie Regie bei den Serien "Druck", "Liebe jetzt" sowie bei "Das letzte Wort", das beim Deutschen Fernsehpreis als beste Comedyserie ausgezeichnet wurde.