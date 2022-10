Einschaltquoten: Kölner Jubiläums-"Tatort" kratzt an Elf-Mio-Zuschauer-Marke

Seit 25 Jahren ermitteln Dietmar Bär und Klaus J. Behrendt als die Kommissare Freddy Schenk und Max Ballauf am Kölner "Tatort". Die gestrige Jubiläumsfolge kam knapp 10,8 Mio. Zuschauer.

10,77 Mio. Zuschauer (MA: 34.8 Prozent) waren gestern Abend im Ersten dabei, als Dietmar Bär und Klaus J Behrendt im Tatort: Spur des Blutes" ihr 25-jähriges Dienstjubiläum als die Kölner Kommissare Freddy Schenk und Max Ballauf feierten. Im ZDF sahen zur gleichen Zeit 4,69 Mio. Zuschauer (MA: 15,2 Prozent) die Inga-Lindström-Verfilmung "Fliehende Pferde in Sörmland".

Bei den 14- bis 49-Jährigen war der ARD-"Tatort" mit einem Marktanteil von 28,7 Prozent ebenfalls die klare Nummer eins in der gestrigen Primetime. Als erfolgreichstes privates Programm der gestrigen Primetime kratzte der Katastrophenfilm-Klassiker Independence Day" (9,8 Prozent) bei Sat1 an der Zehn-Prozent-Marke, die "Die 100.000 Mark Show" bei RTL mit 8,3 Prozent doch deutlicher verfehlte.

Die Kabel-eins-Doku-Soap "Willkommen bei den Reimanns" verzeichnete gestern Abend einen 14/49-Marktanteil von 6,4 Prozent, ProSieben kam zu Beginn der Primetime mit seinen Übertragungen aus der National Football League auf 6,3 Prozent in dieser Zielgruppe, für die Inga-Lindström-Verfilmung im Zweiten standen 5,3 Prozent zu Buche. Die Vox-Kochshow "Grill den Henssler" kam in dieser Zielgruppe auf 5,2 Prozent, der Horrorfilm Brahms: The Boy II" brachte RTLZWEI lediglich 3,6 Prozent ein.

Am Samstagabend hatte der ZDF-Krimi "Friesland: Fundsachen" mit 6,73 Mio. Zuschauern (MA: 25,2 Prozent) die größte Reichweite erzielte gehabt und damit "Das große Schlagerjubiläum 2022" (4,74 Mio. Zuschauer / MA: 19,5 Prozent) im Ersten deutlich auf Abstand gehalten. Im Rennen um die Quotenkrone bei den 14- bis 49-Jährigen hatte sie die neue Show "RTL-Wasserspiele" (16,1 Prozent) gegen "The Masked Singer" (15,3 Prozent) bei ProSieben behaupten können, die knapp fünf Prozentpunkte unter ihrem Vorwochenwert lag.

Meistgesehenes Programm am Freitagabend war die ZDF-Krimireihe Jenseits der Spree" (5,49 Mio. Zuschauer / MA: 20,5 Prozent) gewesen. Für den Film "(K)eine saubere Sache" aus der ARD-Freitagsreihe "Die Drei von der Müllabfuhr" hatten sich 4,22 Mio. Zuschauer (MA: 15,9 Prozent) entschieden gehabt. Bei den 14- bis 49-Jährigen war die RTL-Show "Ninja Warrior Germany" mit einem Marktanteil von 16,9 Prozent die klare Nummer eins in der Freitagsprimetime gewesen.