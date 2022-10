"Black Adam" bei weltweitem Start deutlich über 100-Mio.-Dollar-Marke

Die jüngste DC-Comic-Verfilmung mit Dwayne Johnson in der Hauptrolle hat an ihrem Startwochenende weltweit gleich deutlich mehr als 100 Mio. Dollar eingespielt.

Black Adam" hat an seinem Startwochenende nicht nur in Deutschland und den USA Platz eins der Kinocharts übernommen, sondern auch in einem Großteil der übrigen Märkte. Zu den 67 Mio. Dollar, die die DC-Comic-Verfilmung in den USA einspielte, kamen in 76 Märkten außerhalb Nordamerikas 73 Mio. Dollar hinzu, so dass nach dem Startwochenende ein weltweites Einspiel von 140 Mio. Dollar für "Black Adam" zu Buche steht.

Erfolgreichstes Territorium außerhalb Nordamerikas war dabei Großbritannien (6,1 Mio. Dollar), wo das Startergebnis beispielsweise um 37 Prozent über dem von Shazam!" lag, gefolgt von Mexiko (5,3 Mio. Dollar), wo "Black Adam" rund 71 Prozent des Einspiels der Top-5-Filme erzielte und gleichauf mit dem "Shazam!"-Start lag, und Brasilien (4,9 Mio. Dollar), wo der Film Warner den zweitbesten Start während der Corona-Pandemie bescherte.