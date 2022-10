Pablo Larraín inszeniert Film über Maria Callas

Nach Jackie Kennedy ("Jackie: Die First Lady") und Lady Diana ("Spencer") fokussiert sich der chilenische AuteurPablo Larraín auf eine weitere reale weibliche Ikone, die in ihrem goldenen Käfig gefangen war, nämlich die legendäre Opernsängerin Maria Callas. Für "Maria" arbeitet Larraín wieder mit seinem "Spencer"-Drehbuchautor Steven Knight zusammen und wird vor der Kamera in der Titelrolle Oscarpreisträgerin und Filmemacherin Angelina Jolie in Szene setzen. Über seine Fablua Pictures ist er sowie sein Bruder Juan de Dios Larraín auch als Produzent aktiv. Weitere Produktionspartner sind - wie bei "Spencer" - die Berliner Komplizen Film sowie die italienische The Apartment Pictures von Lorenzo Mieli, eine Tochter von Fremantle.

In "Maria" wirft Larraín einen Blick auf die letzten Tage der Sopranistin, die sie in den Siebzigerjahren in Paris verbracht hat.

Angelina Jolie befindet sich derzeit in Postproduktion ihres fünften Films als Regisseurin, "Without Blood", der unter ihrem dreijährigen Deal mit Fremantle entsteht.