Keine "NS-ideologischen Prägung des Festivalprogramms"

Die von der Berlinale vor zwei Jahren in Auftrag gegebene erweiterte Studie über ihren ersten und langjährigen Direktor Alfred Bauer ist zu dem Schluss gekommen, dass sich dessen Engagement für das NS-Regime nicht auf das Programm des Festivals auswirkte.

Die Berlinale hatte den nach ihm benannten Preis 2020 ausgesetzt, nachdem durch Medienveröffentlichungen aufgedeckt worden war, dass seine Rolle in der Reichsfilmintendanz bedeutender war als bislang bekannt, und gab ein historisches Gutachten über ihn beim unabhängigen Institut für Zeitgeschichte München Berlin (IfZ) in Auftrag, das belegte, dass Bauer während seines Entnazifizierungsverfahrens von 1945 bis 1947 gelogen hatte und nicht wie von ihm behauptet ein Gegner des NS-Regimes gewesen war, sondern dass er durch seine Rolle im NS-Filmwesen zur Stabilisierung und Legitimierung der NS-Herrschaft beitrug. Daraufhin gab die Berlinale eine erweiterte Studie in Auftrag, deren Ergebnisse nun veröffentlicht wurden.

"Wir danken dem IfZ für die ausführliche erweiterte Recherche zu Alfred Bauer. Seit 2020 gab es Gewissheit, dass Bauer eine bedeutende Position im NS-Filmwesen innehatte und durch geschickte Verschleierungen seine Karriere im Kulturbetrieb der jungen Bundesrepublik fortsetzen konnte. Die aktuelle Studie des IfZ zeichnet das nach, kommt aber auch zu dem Schluss, dass dies nicht zu einer NS-ideologischen Prägung des Festivalprogramms führte. Der Blick auf die Festivalgeschichte wurde geschärft und das bestätigt erneut, wie wichtig es ist, immer wieder kritisch die eigene Geschichte zu reflektieren", sagt das Leitungsduo der Berlinale, Mariette Rissenbeek und Carlo Chatrian, in einer Pressemitteilung.

Am 2. November veranstaltet die Berlinale eine Paneldiskussion zu den neuen Forschungsergebnissen unter dem Titel "Schaufenster im Kalten Krieg. Neue Forschungen zur Geschichte der Berlinale in der Ära Alfred Bauer (1951-1976)". Mit dabei sind außer Wolf-Rüdiger Knoll, Andreas Malycha und Andreas Wirsching vom IfZ Stefanie Mathilde Frank von der Theaterwissenschaftlichen Sammlung des Institut für Medienkultur und Theater, Köln, die Produzentin und Regisseurin %Annekatrin Hendel% und der Historiker, Produzent und Regisseur %Felix Moeller%.

Die Berlinale fasst die Kernaussagen der Studie folgendermaßen zusammen:

Schon in den 1950er Jahren kursierten Gerüchte über Bauers Karriere im Nationalsozialismus. Bauer setzte sich gegen diese z.T. diffus formulierten Anschuldigungen vehement zur Wehr und wies sie als "Verleumdungen" zurück. 1960 prüfte die Berliner Senatsverwaltung die Vorwürfe gegen Bauer. Wesentliche Dokumente dieser Prüfung sind nach jetzigem Kenntnisstand archivalisch nicht überliefert. Offenbar reichten die gesammelten Informationen aber nicht aus, um personelle Konsequenzen zu ziehen.

Noch vor Beginn der ersten Berlinale war Bauer geneigt, einen Film Karl Ritters, einem der prominentesten NS-Propagandaregisseure, unter Verheimlichung des Urhebers zu zeigen, was durch die Senatsverwaltung verhindert wurde. Es gibt darüber hinaus aber keine weiteren Hinweise, dass Bauers Filmauswahl für die Berlinale ideologisch belastet war oder gezielt NS-Regisseure ins Programm genommen wurden. Bauer betonte stattdessen seine apolitische Einstellung zum Medium Film. Dennoch war seine Tätigkeit als Festivalleiter nicht frei von Politik, sondern fügte sich ins neue System des Ost-West-Konflikts: Demnach sollte die Berlinale als "Schaufenster der freien Welt" mithilfe des Kulturguts Film die Überlegenheit des westlichen Systems demonstrieren.

Bauer war in den Anfangsjahren der Berlinale nicht der einzige Akteur, der als NS-belastet betrachtet werden muss. Allerdings wurde das Festival durch derartige "Netzwerke" nicht geprägt: Eine wesentliche Rolle spielten letztlich auch Personen, die dem NS-Regime kritisch gegenübergestanden hatten und z.T. auch politisch verfolgt worden waren. Im Gründungsausschuss der Berlinale trafen demnach frühere Unterstützer und Gegner des NS-Regimes aufeinander, die unter Beobachtung der britischen und amerikanischen Siegermächte daran arbeiteten, die Berlinale in der neuen Frontstellung des Kalten Krieges zu etablieren.

Alfred Bauers Verhältnis zur Senatsverwaltung war wiederholt konfliktreich und von fortwährenden Kompetenzstreitigkeiten geprägt. Zahlreiche Spannungen ergaben sich durch seinen eigenmächtigen Arbeitsstil. Allerdings trug Bauer durch sein Organisationstalent, sein Bekenntnis zur Förderung qualitativ hochwertiger Filme und seine internationalen Netzwerke maßgeblich zum Erfolg der Berlinale bei.