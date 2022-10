SWR-Fernsehfilm "Nach uns der Rest der Welt" (AT) im Dreh

Nach eigenem Drehbuch inszeniert Franziska Buch derzeit das Drama "Nach uns der Rest der Welt" (AT). Protagonisten sind der 16-jährige Jonas (Julius Gause), der an der Duchenne Muskeldystrophie leidet, deshalb auf den Rollstuhl angewiesen ist und wieder einmal auf eine neue Schule gewechselt ist, und seine Mitschülerin Emily (Lina Hüesker). Emily ist die Tochter von Dr. Marianne Wildenhahn (Sophie von Kessel), einer ausgewiesenen Expertin für Jonas' unheilbare Erkrankung, die dessen Mutter Alma (Anneke Kim Sarnau) ausfindig gemacht hat. Die alleinerziehende Alma ist will mit allen Mitteln eine Verschlechterung von Jonas' Gesundheitszustand weiter hinaus zögern und hat sogar einen Zweitjob angenommen, um weitere Therapien finanzieren zu können.

Jonas findet Vertrauen zu der Ärztin und freundet sich mit Emily an, die massive schulische Probleme hat, die sie allerdings vor ihrer ehrgeizigen Mutter verheimlicht. Emily verliebt sich in Jonas und der findet durch ihre Zuneigung auch den Mut, Emily ebenfalls zu lieben. Doch die beiden haben die Rechnung ohne ihre Mütter gemacht. Während Marianne fürchtet, eine Beziehung zu einem Todkranken könne ihre labile Tochter überfordern, hat Alma Angst, dass sich Jonas ihrer Kontrolle entziehen und ihr entgleiten könnte. Vermeintlich das Beste für ihre Kinder wollend, wollen die beiden Mütter die Beziehung zwischen den Teenager unterbinden; sie können einfach nicht akzeptieren, dass Emily und Jonas selbst wissen könnten, was gut für sie ist.

In weiteren Rollen stehen u.a. Florian Stetter, Luna Jordan, Anton Petzold, Caroline Selzle, Juls Serger, Mandana Mansouri, Henriette Schmidt und Robert Dölle vor der Kamera von Konstantin Kröning. Produziert wird "Nach uns der Rest der Welt" (AT) von Bavaria Fiction (Produzent: Ronald Mühlfellner, Producerin: Alexandra Ortmair) für den SWR (Redaktion: Monika Denisch).

Ein Ausstrahlungstermin steht noch nicht fest.