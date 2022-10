"Anhell69" gewinnt Goldene Taube im internationalen Wettbewerb von DOK Leipzig

Theo Montoyas Anhell69" über eine junge, queere Generation im von Gewalt und Repression geprägten Kolumbien ist am Samstagabend zum Abschluss des 65. DOK Leipzig mit der Goldenen Taube im Internationalen Wettbewerb ausgezeichnet worden.

"Gleichzeitig Ode an eine vom Unglück verfolgte Stadt und Tribut an die eigene Gemeinschaft, nutzt der Film die Macht der Anpassungsfähigkeit und der Grenzübertretung, um die Welt mit Fluidität, Furchtlosigkeit und radikaler Dringlichkeit zu bewohnen", sagt die Jury über die kolumbianisch-rumänisch-französisch-deutsche Koproduktion.

Als bester langer Dokumentar- oder Animationsfilm einer Nachwuchsregie im Internationalen Wettbewerb wurde Faustine Cros' "A Life Like Any Other" mit der Silbernen Taube ausgezeichnet; die belgisch-französische Koproduktion erhielt auch den Preis der interreligiösen Jury. Im Internationalen Wettbewerb Kurzfilm wurden Shuli Huangs "Will You Look At Me" als bester Dokumentarfilm und Marta Magnuskas "Misaligned" als bester Animationsfilm jeweils mit einer Goldenen Taube ausgezeichnet, die Silberne Taube für den besten kurzen Dokumentar- oder Animationsfilm einer Nachwuchsregie ging an Sujin Moons südkoreanischen Animationsfilm "Persona".

Die Goldene Taube im Deutschen Wettbewerb ging an Sönje Storms "Die toten Vögel sind oben", die Silberne Taube im Deutschen Kurzfilmwettbewerb wurde an Jonathan Brunners "Border Conversations" vergeben. Das Leipziger Festivalpublikum wählte Maksym Melnyks "Drei Frauen" zu seinem Favoriten, der auch den DEFA-Förderpreis gewann. Mit der Silbernen Taube zeichnete das Publikum von DOK Leipzig Olesya Shchukinas "Lada, Ivan's Sister" aus.

Insgesamt wurden bei DOK Leipzig 24 Preise vergeben; elf der ausgezeichneten Filme sind noch bis 30. Oktober online im DOK Stream zu sehen.

Weitere Informationen zu den Gewinnerfilmen unter www.dok-leipzig.de.