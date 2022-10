Kinocharts Deutschland: Muskelspiele

Blockbusterzahlen mag "Black Adam" in den deutschen Kinos zum Auftakt nicht schreiben, aber eine souveräne Nummer eins ist der DC-Comics-Anitheldenfilm mit Dwayne Johnson allemal an einem weiteren sehr guten Wochenende in den deutschen Kinos.

DER SPITZENREITER

Die Kinozahlen bleiben weiter stark in Deutschland. Die Neustarts punkten, die bereits aktiven Hits ziehen die Menschen weiter in die Kinos. Black Adam" schreibt zwar keine Blockbusterzahlen, setzt sich aber überzeugend an die Chartspitze mit 270.000 Ticketverkäufen und 2,7 Mio. Euro Umsatz in 562 Kinos. Mit weiteren 20.000 Besuchern aus Previews kommt der erste Auftritt des DC-Comics-Antihelden mit Dwayne Johnson in der Hauptrolle auf den zehntbesten Start in diesem Jahr.

DIE WEITEREN TITEL DER TOP 5

Smile - Siehst du es auch?" hatte ein weiteres erfolgreiches Wochenende. Am vierten Wochenende holte der Überraschungshit bei 150.000 Besuchen ein Einspiel von 1,43 Mio. Euro. Gesamt nähert sich der Schocker mit nunmehr knapp 950.000 Zuschauern der Besuchermillion. Denkbar knapp dahinter hielt sich der auch am vierten Wochenende unverändert starke Die Schule der magischen Tiere 2" mit 1,42 Mio. Euro, war aber mit furiosen 190.000 Euro der zweitmeistgesehene Titel des Wochenendes. Der Film hat gesamt Guglhupfgeschwader" als zweiterfolgreichsten deutschen Film des Jahres überholt und liegt bei etwas mehr als 1,5 Mio. Besuchern. Das Original, Die Schule der magischen Tiere", hatte vor einem Jahr zum selben Zeitpunkt knapp 1,2 Mio. Zuschauer auf dem Habenkonto. Insgesamt war es ein starkes Wochenende für den deutschen Film: Der Nachname" von Sönke Wortmann startet auf Platz vier mit 135.000 Kinogängern und 1,3 Mio. Euro Umsatz in 519 Kinos. Der Vorgänger, "Der Vorname", war vor vier Jahren mit 115.000 Besuchern angelaufen. Die Top fünf beschließt Halloween Ends" mit knapp 90.000 Ticketverkäufen und 860.000 Euro Einspiel.

DIE WEITEREN NEUSTARTS DER TOP 20

Auf Platz sieben startet der Hollywood-Familienfilm Lyle - Mein Freund, das Krokodil", dem in 550 Kinos 70.000 Besuche und 535.000 Euro Kasse beschert waren. Auf Platz zehn findet sich ein weiterer Kinderfilm. Die Mucklas und wie sie zu Pettersson und Findus kamen" von Ali Samadi Ahadi, das erste Spinoff zu den Pettersson und Findus"-Filmen, startet in 493 Kinos mit 41.500 Besuchern und 310.000 Euro Einspiel. Ein erstes Wochenende mit 40.000 Zuschauern winkt. Dahinter gibt es das Event "MET Opera: Medea (Cherubini)(2022 Live)" mit 160.000 Euro Boxoffice bei 5250 verkauften Tickets in 192 Kinos. Sevmedim Deme" belegt Platz 20 mit 8000 verkauften Tickets und 85.000 Euro Umsatz in 27 Kinos.

DIE WEITEREN DEUTSCHEN PRODUKTIONEN DER TOP 20

Cannes-Gewinner Triangle of Sadness" ist mit Beteiligung von Philippe Bober und des Coproduction Office eine hochkarätige deutsche Koproduktion. Und hat ein starkes zweites Wochenende mit knapp 45.000 Zuschauern und 435.000 Euro Umsatz - Platz sieben! Platz 13 gehört Mittagsstunde" von Lars Jessen', der sich am fünften Wochenende über 16.500 Kinogänger und knapp 150.000 Euro Kasse freuen kann. Auf Platz 15 hält sich am vierten Wochenende Tausend Zeilen" von Michael Bully Herbig mit 13.600 Ticketverkäufen und 130.000 Euro Einspiel. In einem Land, das es nicht mehr gibt" rangiert am dritten Wochenende mit 12.000 Besuchern und 110.000 Euro Umsatz auf Platz 17, gefolgt von Meine Chaosfee & ich", der am zweiten Wochenende bei 15.000 kleinen Filmfans und 105.000 Euro Einspiel hält.

Gesamt waren für die Filme der Top 1,2 Mio. Ticketverkäufe und 11,2 Mio. Umsatz drin.