Kinocharts USA: Adam forever

In den USA sorgt Black Adam" als erster potenzieller Blockbusterkandidat der Herbstsaison für den erhofften Aufschwung: Mit einem aktuell anvisierten Einspiel von 62 Mio. Dollar in 4402 Kinos hätte der erste Auftritt des DC-Comics-Antihelden das beste Startwochenende eines Solovehikels mit Dwayne Johnson. Sein bisheriger Topstart war Fast & Furious: Hobbs & Shaw" mit 60,2 Mio. Dollar (und selbst hier war noch Jason Statham als zweiter zugkräftiger Name an Bord, und ihre Figuren kannte man bereits aus regulären "Fast & Furious"-Filmen). Damit läge der Film zwar hinter den Toptiteln aus dem DC-Comics-Universum, aber doch vor dem nächsten Verwandten, Shazam!", der 2019 mit 53 Mio. Dollar angelaufen war.

Aber auch die romantische Komödie Ticket ins Paradies" übererfüllt die Erwartungen. Der milde Spaß mit Julia Roberts und George Clooney - in Deutschland gerade aktuell ein frischgebackener Besuchermillionär! - läuft in 3543 Kinos mit 16 Mio. Dollar an und lockt damit das ältere Publikum zurück vor die Leinwand. Stark unterwegs ist weiterhin der Überraschungshit (und aktuell noch erfolgreichste Film des Kinoherbstes) Smile - Siehst du es auch?", der am vierten Wochenende nach 8,0 Mio. Dollar gesamt bereits 84,5 Mio. Dollar hält. Gewiss trägt dieser Horrorfilm auch dazu bei, dass es mit Halloween Ends" bereits am zweiten Wochenende rapide nach unten geht. Bei einem dramatischen Minus von 80 Prozent schlugen am Wochenende nur noch 8,0 Mio. Dollar zu Buche; gesamt hat der Abschluss der "Halloween"-Trilogie von Blumhouse Pictures nunmehr 54,1 Mio. Dollar vorzuweisen. Die Top fünf beschließt Lyle - Mein Freund, das Krokodil", dem am dritten Wochenende ein Boxoffice von 4,4 Mio. Dollar beschieden war. Das Gesamtergebnis für den Familienfilm beträgt 28,9 Mio. Dollar.