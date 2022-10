Geplanter Drehstart für Heinz-Strunk-Serienprojekt im April 2023

Der Hamburger Bestseller-Autor und Schauspieler Heinz Strunk ("Ein Sommer in Niendorf", "Der goldene Handschuh") hat als Head-Writer sein erstes Serienprojekt geschrieben. Darüber sprach er in dem SWR3-Podcast "1 plus 1 - Freundschaft auf Zeit". Offenbar steht auch schon die Finanzierung. Der Plan lautet, dass kommendes Jahr von April bis Juni gedreht werden soll.

Inhaltlich ging Strunk auf keine Details ein. Aber er sagte, die Serie habe eine "sehr schöne Besetzung". "Charly Hübner spielt mit, Lina Beckmann, Bjarne Mädel, Olli Schulz und auch Mickie Krause sind mit im Boot", führte er aus. Wenn die erste Staffel erfolgreich laufe, gäbe es zudem die Idee, dass ihn persönlich die zweite Staffel nach New York, Las Vegas und Los Angeles führen könnte.

Als die Produktionsfirma Florida Film in den Personen Lars Jessen und Klaas Heufer-Umlauf ihr Blickpunkt:Film-Interview im Jahr 2020 gaben, stand schon die Frage nach einem gemeinsamen Projekt mit Heinz Strunk im Raum. Damals sagte Jessen: "Wir würde gerne den Fernsehfilm 'Jürgen - Heute wird gelebt' als Serie fortsetzen, der auf Heinz Strunks "Trittschall im Kriechkeller" basiert. Diese Figuren, die Strunk in seinen Hörspielen geschaffen hat, sind bei weitem noch nicht auserzählt." Dort spielten Strunk und der nun wieder erwähnte Charly Hübner die Hauptrollen.

"Es muss nur jemand zugreifen. Und schon würden wir Strunk und Charly Hübner als Jürgen Dose und Bernd Würmer sofort wieder ans Licht der Öffentlichkeit ziehen wollen", befand 2020 Lars Jessen. Es könnte jetzt der Zeitpunkt gekommen sein.

Im TV-Bereich arbeitet Florida Film bislang mit der ARD Degeto etwa bei "Kranitz - Bei Trennung Geld zurück", "Für immer Sommer 90" oder "Das Begräbnis" zusammen. "The Legend of Wacken" entsteht als Serie aber beispielsweise auch mit dem Partner RTL+.