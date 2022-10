Netflix fügt "The Crown"-Trailer Disclaimer bei

Forderungen in Richtung von Netflix, der Hitserie The Crown" einen Disclaimer beizufügen, der die Fiktionalisierung von Ereignissen deutlich macht, sind nicht neu - nicht zuletzt der frühere britische Kulturminister Oliver Dowden macht sich dafür seit Jahren stark. Zuletzt hatte sich sogar Ex-Premier John Major zu Wort gemeldet und mit Bezug auf eine Schlüsselszene der fünften Staffel von "böswilligem Unsinn" gesprochen, jüngst hatte Dame Judi Dench in einem offenen Brief an die Zeitung The Times Netflix dafür kritisiert, dass man dort anscheinend bewusst die Grenzen zwischen historischer Genauigkeit und kruder Sensationsgier verwische.

Tatsächlich hat der Streamer auf die Forderungen nun reagiert - zumindest bis zu einem gewissen Grad. So findet sich auf YouTube in der Videobeschreibung zum Trailer für die fünfte Staffel nun ein Disclaimer. Auf Englisch heißt es dort: "Inspired by real events, this fictional dramatisation tells the story of Queen Elizabeth II and the political and personal events that shaped her reign." Die deutsche Übersetzung kommt allerdings holprig daher, lautet sie doch: "Diese von wahren Ereignissen inspirierte Dramaserie erzählt die fiktive Geschichte von Königin Elizabeth II..."

Die fünfte Staffel von "The Crown" startet bei Netflix am 9. November.