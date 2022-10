Zivilklage gegen Kevin Spacey abgewiesen

Anthony Rapp, der Kevin Spacey sexuellen Missbrauch vorwirft, ist bei einem New Yorker Gericht mit einer zivilrechtlichen Klage auf Schadenersatz in Höhe von 40 Mio. Dollar gescheitert. Rapp war 2017 die erste Person gewesen, die Spacey öffentlich entsprechender Taten bezichtigte.

Auch wenn in diversen Medien meist von einem "Freispruch" zu lesen ist - es war kein Strafverfahren, dem sich Kevin Spacey vor einem New Yorker Bundesgericht stellen musste. Tatsächlich wurde gegen den Schauspieler trotz der zahlreichen gegen ihn erhobenen Vorwürfe bislang nur ein Strafverfahren in den USA eingeleitet - dieses wurde seitens der Staatsanwaltschaft aber umgehend eingestellt, nachdem das vermeintliche Opfer sich weigerte, Aussagen zum Verbleib eines Mobiltelefons zu treffen, das nach Argumentation der Verteidigung Beweise für die Unschuld des Schauspielers enthielt; gleichzeitig wurde ein Zivilprozess fallengelassen. Ein weiteres Zivilverfahren wurde von den Erben eines zwischenzeitlich verstorbenen Klägers fallengelassen.

Anders sieht es in Großbritannien aus, wo sich Spacey ab Anfang Juni nächsten Jahres einem Strafverfahren wegen sexueller Misshandlung von drei Männern in den Jahren zwischen 2004 und 2015 stellen muss, als Spacey künstlerischer Leiter im Theater Old Vic war. Spacey hatte die Vorwürfe bei einer ersten Anhörung zurückgewiesen.

Das nun in New York entschiedene Verfahren, bei dem die Jury US-Medienberichten zufolge nur etwas mehr als eine Stunde und damit überraschend kurz getagt hatte, bevor die Klage abgewiesen wurde; hatte Anthony Rapp ursprünglich zusammen mit einem weiteren, anonymen Kläger angestrengt. Dieser zog sich allerdings vom Prozess zurück, nachdem ein Richter angeordnet hatte, dass er seine Identität preisgeben müsse.

Anthony Rapp, der auf Schadenersatz in Höhe von 40 Mio. Dollar geklagt hatte, war 2017 die erste Person, die Spacey sexuellen Missbrauch vorwarf - der Skandal zog kurz darauf weitere Kreise.

Spacey hatte vor fünf Jahren auf die von Rapp erhobenen Vorwürfe mit einem Statement reagiert, in dem er erklärte, sich nicht an den Vorfall erinnern zu können, dass er Rapp für den Fall, dass es sich tatsächlich so zugetragen habe, aber "die aufrichtigste Entschuldigung für etwas schulde, dass zutiefst unangemessenes Benehmen in betrunkenem Zustand" gewesen wäre. Spacey, der mit seinen Äußerungen auch ein Coming-Out verband (für das er wegen des Timings scharf kritisiert wurde), erklärte nun anlässlich des Prozesses, dass er von PR-Beratern und Anwälten damals dazu gedrängt worden sei, ein "mitfühlendes" Statement abzugeben. "Ich habe meine Lektion gelernt. Entschuldige dich nie für etwas, das du nicht getan hast", so Spacey. Kurz nachdem Rapp erstmals an die Öffentlichkeit gegangen war, wurden weitere Vorwürfe gegen Spacey laut.

Im vergangenen August hatte ein Gericht in Los Angeles einen Schiedssspruch aus dem November 2021 bestätigt, wonach Kevin Spacey 31 Mio. Dollar an Schadenersatz an den House of Cards"-Produzenten MRC zahlen muss, weil er seinen vertraglichen Verpflichtungen zu "professionellem Verhalten" nicht nachgekommen sei. Grundlage des Schiedsspruches waren interne Untersuchungen, die sich auf Vorwürfe sexueller Belästigung hinter den Kulissen erstreckten.