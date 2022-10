Die Nominierungen für die Kurzfilm-Lola stehen fest

Zwölf Kurzfilme sind im Rennen um den Deutschen Kurzfilmpreis, der in sechs Kategorien am 17. November in Hamburg vergeben wird. Die Staatsministerin für Kultur und Medien, Claudia Roth, stellte die aus 251 Einreichungen ausgewählten Titel vor.

Zwölf Kurzfilme sind im Rennen um den Deutschen Kurzfilmpreis, der in sechs Kategorien am 17. November in Hamburg vergeben wird. Die Staatsministerin für Kultur und Medien, Claudia Roth, stellte die aus 251 Einreichungen von einer Fachjury ausgewählten, nominierten Titel vor, deren Macher sich über eine für ein nächstes Projekt zu verwendende Prämie von 15.000 Euro freuen können. Der beste mittellange Film (zwischen 30 bis 78 Minuten) wird ohne vorherige Nominierung während der Gala prämiert.

Die Nominierten Filme auf einen Blick

+++ Spielfilm bis 10 Minuten Laufzeit

"MUSS JA NICHT SEIN, DASS ES HEUTE IST"

Herstellung: Sophia Groening

Federführung Produktion: Bazon Rosengarth

Regie: Sophia Groening

Drehbuch: Sophia Groening, Jan Eichberg, Jann Bonny

Laufzeit: 8 Minuten

Vier Freunde sitzen am Platz der Kulturen in Köln Finkenberg und suchen die richtigen Worte und Satzzeichen für eine SMS, die nie abgeschickt werden soll.

"WÜRDENBEWAHRERIN"

Herstellung: Filmakademie Baden-Württemberg mit dem Südwestrundfunk und Arte

Federführung Produktion: Peter Riedl, Clément Pelletier

Regie: Sandro Rados

Drehbuch: Lisa Brunke

Laufzeit: 9 Minuten

Durch einen Todesfall gerät die mobile Krankenschwester Esma mit ihren Terminen in Verzug. Zwischen Berufsethos und familiären Verpflichtungen sieht sich die "Würdenbewahrerin" mit einer schwierigen Entscheidung konfrontiert.

+++ Spielfilm von mehr als 10 Minuten bis 30 Minuten Laufzeit

"HUNDEFREUND"

Herstellung: Sailesh Naidu mit Maissa Lihedheb und Lamin Leroy Gibba

Federführung Produktion: Sailesh Naidu, Maissa Lihedheb und Lamin Leroy Gibba

Regie: Maissa Lihedheb

Drehbuch: Lamin Leroy Gibba

Laufzeit: 18 Minuten

Bei einem Date entfacht ein Streit zwischen Malik und Phillip, bei dem ihre ungleichen Positionen innerhalb der deutschen Gesellschaft in den Vordergrund rücken.

"MOTHER PRAYS ALL DAY LONG"

Herstellung: Hoda Taheri

Federführung Produktion: Boris Hadzija

Regie: Hoda Taheri

Drehbuch: Magdalena Jacob, Hoda Taheri

Laufzeit: 24 Minuten

Hoda, eine iranische Asylbewerberin in Berlin, ist verwirrt von der deutschen Bürokratie und Fragen rund um ihre Sexualität. Sie ist emotional und sexuell von Magdalena abhängig, die ihr versprochen hat, ihr den Aufenthaltstitel zu ermöglichen, indem sie sie heiratet.

"PLATFORM"

Herstellung: Tumult Film GmbH

Federführung Produktion: Paolo Calvo, Patrick Jasim, Phillip Kaminiak

Regie: Johannes Büttner, Steffen Köhn

Drehbuch: Steffen Köhn, Johannes Büttner

Laufzeit: 16 Minuten

Ein Deliveroo-Bote in Berlin, ein Uber-Fahrer in Hongkong und ein Amazon Flex-Arbeiter sind über die Chatfunktion eines Online-Pizzaliefersimulators miteinander verbunden. Sie haben etwas vor. Nur was?

"WILL MY PARENT COME TO SEE ME"

Herstellung: Mo Harawe mit Alexander von Piechowski

Federführung Produktion: Mo Harawe

Regie: Mo Harawe

Drehbuch: Mo Harawe

Laufzeit: 28 Minuten

Eine erfahrene somalische Polizistin begleitet erneut einen jungen Insassen durch das Prozedere des somalischen Justizwesens.

+++ Animationsfilm bis 30 Minuten Laufzeit

"BACKFLIP"

Herstellung: Nikita Diakur mit Miyu Productions

Federführung Produktion: Nikita Diakur

Regie: Nikita Diakur

Drehbuch: Nikita Diakur

Laufzeit: 12 Minuten

Ein Rückwärtssalto ist gefährlich. Man kann sich den Hals brechen, den Kopf stoßen oder das Handgelenk verstauchen. Alles nicht schön, deswegen macht es ein Avatar.

"SUNSET SINGERS"

Herstellung: Jessica Yin Tung Poon mit der Kunsthochschule für Medien Köln

Federführung Produktion: Jessica Yin Tung Poon

Regie: Jessica Yin Tung Poon

Drehbuch: Jessica Yin Tung Poon

Laufzeit: 11 Minuten

Das pensionierte Hongkonger Ehepaar Long und Sophie, die als Amateursänger auftreten, besuchen ihren Auftritt inmitten der sozialen Unruhen.

+++ Experimentalfilm bis 30 Minuten Laufzeit

"BIRD IN ITALIAN IS UCCELLO"

Herstellung: Gernot Wieland mit Fluentum gGmbH (Markus Hannebauer) und Phileas (Jasper Sharp)

Federführung Produktion: Gernot Wieland

Regie: Gernot Wieland

Drehbuch: Gernot Wieland

Laufzeit: 14 Minuten

Ausgehend von einem Bericht über eine nie aufgeführte Theaterinszenierung von Mauriers Geschichte "Die Vögel", die in einer psychiatrischen Klinik in Norditalien aufgeführt werden sollte, werden die Rollen umgekehrt: Die menschlichen Figuren werden zu Vögeln und die Vogelprotagonisten zu Menschen.

"URBAN SOLUTIONS"

Herstellung: cinéma copains GbR Minze Tummescheit und Arne Hector

Federführung Produktion: Minze Tummescheit und Arne Hector

Regie: Arne Hector, Vinícius Lopes, Luciana Mazeto, Minze Tummescheit

Drehbuch: Arne Hector, Vinícius Lopes, Luciana Mazeto, Minze Tummescheit

Laufzeit: 30 Minuten

Im 19. Jahrhundert bereist ein europäischer Künstler Brasilien. In Briefen und Zeichnungen hält er seine Eindrücke fest. Zweihundert Jahre später träumt ein Portier vor seinem Überwachungsmonitor. Alles scheint in bester Ordnung. Bis die Bilder des europäischen Künstlers auftauchen und mit ihnen all die Albträume der Vergangenheit.

+++ Dokumentarfilm bis 30 Minuten Laufzeit

"HANDBUCH"

Herstellung: Pavel Mozhar

Federführung Produktion: Pavel Mozhar

Regie: Pavel Mozhar

Laufzeit: 26 Minuten

Im Zimmer des Autors in Berlin entsteht ein Teil der belarussischen Realität - eine filmische Anleitung zur systematischen Unterdrückung der Proteste im August 2020.

"LAMARCK"

Herstellung: Marian Mayland

Federführung Produktion: Marian Mayland

Regie: Marian Mayland

Laufzeit: 27 Minuten

Die Welt ist ja nicht immer schön, sagt meine Mutter. Mein Kind wacht auf. Meine Eltern lächeln sich gegenseitig an und erzählen: das Haus, in dem meine Mutter nie leben wollte, die psychische Krankheit meines Onkels, die meine Großeltern nie sehen wollten, der Atomkrieg, der nie kam. Sie sprechen vom Unverwirklichten. Sich sterilisieren zu lassen, sich das Leben zu nehmen, zusammenzupacken und zu gehen.

Die Gewinnerinnen und Gewinner in den Kategorien für Spielfilme, Animationsfilm und Dokumentarfilm qualifizieren sich automatisch für das Auswahlverfahren zum Kurzfilm-Oscar.