VoD-Charts: Starke True Crime-Titel

Dass die Thrillerserie "Dahmer" nach "Squid Game" und "Stranger Things" zu den meist geschauten Netflix-Serien zählt, hatte sich im Laufe der Woche bereits herausgestellt. Jetzt wird der Erfolg endgültig auch in den deutschen VoD-Charts dokumentiert: "Dahmer - Monster: Die Geschichte von Jeffrey Dahmer" kam im Berichtszeitraum 14. bis 20. Oktober auf eine Bruttoreichweite von 5,74 Mio. Weiterhin stark nachgefragt ist natürlich "Die Ringe der Macht"; die Prime-Serie liegt auch nur relativ knapp hinter "Dahmer" und kam auf 5,63 Mio. Visits. Mit "The Watcher" hat Netflix auf Platz drei eine weitere True Crime-Produktion am Start, das auf Resonanz stößt.

VoD-Charts

1. Dahmer - Monster: Die Geschichte von Jeffrey Dahmer 5,74 Mio.

2. Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht 5,63 Mio.

3. The Watcher 4,87 Mio.

4. Grey's Anatomy 3,66 Mio.

5. Friends 3,16 Mio.

6. The Big Bang Theory 2,90 Mio.

7. Gänsehaut um Mitternacht 2,20 Mio.

8. The Walking Dead 2,19 Mio.

9. Die Simpsons 2,14 Mio.

10. Brooklyn Nine-Nine 2,10 Mio.

Quelle: VOD.Ratings.com