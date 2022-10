Jana Brandt zum Start von ARD Kultur: "Wir wollen nichts ausgrenzen"

Kommende Woche geht am 26. Oktober ARD Kultur an den Start. Blickpunkt:Film sprach mit der Kulturkoordinatorin des Senderverbunds, Jana Brandt, über Chancen und Herausforderungen für das neue Online-Angebot, das Zusammenspiel mit Mediathek, Audiothek und linearem Programm und ein wenig auch über ihren Rückzug aus der Fiction.

Was ist für Sie Kultur?

JANA BRANDT: Das Schöne ist, dass mein Kulturbegriff dem der ARD gleicht. Wir möchten uns einem weit gefassten Kulturbegriff nähern, auch in Bezug auf die kreativ-schöpferischen Disziplinen, die die Hochkultur mit der Popkultur nochmal mehr verbinden, als wir es zuletzt in der Tradition unserer Kulturproduktion getan haben. Insofern ist für mich alles - von Street Art bis Mode, von Oper bis Theater und Film bis zu der Frage, wie wir miteinander umgehen - Kultur. Das betrifft auch den gesellschaftlichen Diskurs und die Kultur des Miteinanderkommunizierens. Als ich neue ARD-Kulturkoordinatorin wurde, galt in den Meetings mit den Kolleginnen und Kollegen aus den Landesrundfunkanstalten die erste Frage immer nach der Definition von Kultur. Ich war sehr dankbar, dass die Runde der ARD-Kulturchefs und -chefinnen meiner sehr breiten Definition von Kultur gefolgt ist.

Dann haben Sie mit Ihrer Definition auch schon die Bandbreite des Kulturbegriffs von ARD Kultur beschrieben? Oder lässt sich das präzisieren durch eine Benennung dessen, was nicht dazugehört?

JANA BRANDT: Das Ausschlussprinzip ist schwierig zu formulieren, und so gehen das unsere Programm-Geschäftsführer Bettina Kasten und Kristian Costa-Zahn auch nicht an. Im Prozess der Entwicklung von ARD Kultur sind wir uns von Anfang an einig, dass wir etwas über Alles und für alle Altersgruppen machen wollen. Wir wollen nichts ausgrenzen. Und tatsächlich wurden ARD Kultur schon Themen wie Fußball, Raumfahrt und auch rein gesellschaftliche Themen angeboten, denen man sich in der Zukunft öffnen könnte. Man kann sich in der Frage der Definition abarbeiten oder man kommt ins Tun. Wir haben uns entschlossen, jetzt die nächsten Schritte zu gehen und dabei zu lernen. Die ARD hat ja in jeder Form schon viele Angebote. Wir haben ausgemacht, dass Themen wie zum Beispiel Mode oder Comic im Universum der ARD bislang eine untergeordnete Rolle spielen. ARD Kultur soll solche Lücken schließen und ein Bewusstsein für besondere Themen schaffen. Wir wollen das abbilden, was wir haben und es gleichzeitig erweitern.

Mit den ersten Produktionen, die Sie für ARD Kultur vorgestellt haben, scheint es Ihnen genau um dieses Lückenschließen zu gehen, während traditionell gut aufgearbeitete Bereiche wie Theater oder Literatur offenbar weniger im Fokus standen?

JANA BRANDT: Das führt zu der Frage, was ARD Kultur können soll. Es geht um Vielfalt. Es ist nicht nur das Neuproduzieren, es ist auch das Ins-Schaufenster-Stellen. Sie finden im Audio- wie im Videobereich der ARD exzellente Kulturangebote, die aber zum Großteil in ihrer Regionalität verhaftet sind und diese widerspiegeln. Das ist auch gut so. Aber es fehlt bislang eine Sammlung dessen, was die einzelnen Landesrundfunkanstalten produzieren - eine digitale Heimat für Kultur, die wir gerade aufbauen. Zum Teil sind es gleiche Themen, die sich regional anders darstellen. Diese neu aufzubereiten, zu bündeln und auf eine Stage zu stellen und so auch diese regionale Breite zu feiern, ist das eine. Das gibt es bislang nicht, ebenso wenig sind Audio und Video bislang nebeneinander gestellt. So finden auch Theater und Literatur ihren Widerhall. Und es wird auch neue Produkte geben wie zum Beispiel "Letzte Beute", eine Art modernes Theater bzw. Rollenspiel, und das Literaturformat "Stories of Life".

Kann man sich ARD Kultur als Online-Angebot mit Unterbereichen zu den verschiedenen Kulturgattungen vorstellen?

JANA BRANDT: Genau. Auf dem ARD-Kultur-Portal wird es Reiter zu den einzelnen Genres geben: Musik, Literatur, Design, Bühne etc. Das Sortieren und Kuratieren ist die erste Aufgabe. Die zweite Aufgabe ist auf Lücken zu achten, so wie ich es schon beschrieben habe. Ein weiteres Beispiel wäre mit Blick auf Virtual Reality das Metaverse - was hat das mit Kultur oder Kunst zu tun? Bei dieser Ergänzung des bisherigen Angebots in der ARD geht es primär um eine non-lineare Nutzung und einen jüngeren Zielgruppenkreis zwischen 30 und 50, den wir analog zur ARD Mediathek und Audiothek definiert haben. Der dritte Punkt ist, nach Kooperationen und Koproduktionen zu suchen. ARD Kultur kann als Koproduktionspartner mit anderen Sendern auch Dinge ermöglichen - immer mit dem Schwerpunkt auf non-linearer Nutzung und dem Embedden in ARD Mediathek oder Audiothek. Vierter und ein sehr wichtiger Punkt ist, wie man Netzwerke zu Kreativen schafft. Ein Beispiel dafür ist unser Ideenwettbewerb "ARD Kultur Creators". Wir signalisieren der Kunst- und Kulturszene, dass wir für sie da sind, mit ihr gemeinsam etwas schaffen können und ihr dafür dann auch ein Schaufenster bieten.

Gibt es weitere Punkte?

JANA BRANDT: Ein fünftes Segment kann Kommunikation sein und die Frage, ob sich ARD Kultur in die Debatten der Zeit einbringen kann. Können wir unsere Plattform dafür nutzen, um die Frage zu stellen, wie es mit der Kultur weitergeht nach der Pandemie, jetzt mit der Explosion der Kosten für Energie? Dieses Segment ist gerade dabei, sich zu entwickeln, da brauchen wir noch etwas Zeit, um vielleicht auch Standardformate zu finden, die diese Kommunikation mit Netzwerkpartnern möglich macht. Momentan befinden wir uns mit ARD Kultur im Drei-Stufen-Test, das heißt: Natürlich lernen wir auch ständig dazu und werten unsere Erfahrungen gemeinsam mit allen Landesrundfunkanstalten aus. Das ist gerade in einer Zeit, in der die Öffentlich-Rechtlichen ihre Daseinsberechtigung unter anderem über Kulturvermittlung zeigen können, ein wichtiger Aspekt.

Der Launch fällt in eine Zeit, in der die Stimmung gegenüber den Öffentlich-Rechtlichen, insbesondere der ARD, einen Tiefpunkt erreicht hat. Sehen Sie das als Handicap?

JANA BRANDT: Nein. Aus unserer Sicht ist das eindeutig eine Chance. Wenn der öffentlich-rechtliche Rundfunk in der Diskussion ist, geht es auch immer darum, welche Aufgaben er zu erfüllen hat. Dabei gelangt man immer an die Themen Bildung, Wissen und Kultur und man stößt auf Fragen nach Synergien und Bündelung. Insofern sehe ich unser Angebot als Chance zu beweisen, dass das alles geht und freue mich sehr auf den Start, auf unsere Projekte und auf den Weg darüber hinaus.

Wie kann die Verzahnung von ARD Kultur mit der Mediathek und der Audiothek aussehen? Es ist doch bestimmt wichtig, dass Wege von dort zu ARD Kultur führen.

JANA BRANDT: Das ist ein Geben und Nehmen. Und dafür haben wir als die für die Kulturkoordination verantwortliche Programmdirektion Vieles getan. ARD-Mediathek und Audiothek werden in das Kulturangebot embedded. ARD Kultur ist wiederum über ein Widget in der Mediathek und auch in der Audiothek platziert. Bettina Kasten und Kristian Costa-Zahn sind aktiv auf die Kolleginnen und Kollegen der ARD-Anstalten zugegangen, um herauszufinden, welche ihrer Produkte sie auf ARD Kultur sehen möchten. So haben wir bislang rund 200 Produktionen gefunden, mit denen wir am 26. Oktober beginnen. Auch das ist natürlich ein fortlaufender Prozess.

Hat es vor allem finanzielle Gründe, dass ARD Kultur eine reine Online-"Veranstaltung" wird oder ist das eher eine Entscheidung, die sich am Zeitgeist, an den Bedürfnissen jüngerer Generationen orientiert?

JANA BRANDT: Das hat vor allem Zielgruppengründe. Mit fünf Millionen Euro, so hoch ist das jährliche Budget, kann man im kulturellen Bereich, auch in der Bandbreite, wie wir sie uns vornehmen, relativ viel machen. Unsere Zielsetzung ist es, alle zu erreichen, und dabei insbesondere auch die, die wir noch nicht genügend erreichen. Die 30- bis 50-Jährigen über non-lineare Angebote noch stärker zur ARD zu holen, ist ein Auftrag, den wir alle haben, der MDR genauso wie die ARD und die Kultur genauso wie die Fiktion. Das war der strategische Ansatz.

Welches Quantum kann und soll ARD Kultur leisten?

JANA BRANDT: Als Rahmen haben wir uns zunächst einmal circa 25 Produktionen pro Jahr vorgenommen, Video oder Audio, Koproduktionen inklusive. Wir starten im Oktober mit zehn neuen Produktionen und werden im November und Dezember weitere veröffentlichen. Das ist die erste Basis.

Wenn es um junge Kulturangebote geht und darum, junges Publikum zu erreichen, müssten Sie dann nicht auch an einen YouTube-Kanal und generell an eine starke Miteinbeziehung von Social Media denken?

JANA BRANDT: Wir hatten uns das mehrfach überlegt, aber das klare Bekenntnis von ARD Kultur gilt der Vernetzung mit der ARD-Mediathek und -Audiothek und der Stärkung der ARD. Das schließt aber nicht aus, dass einzelne Produkte Social-Media-Relevanz haben. ARD Kultur ist zudem jetzt schon Teil der Social-Media-Auftritte von "ttt", dem Kulturmagazin der ARD. YouTube-Kanäle zu machen, ist nicht unser primäres strategisches Ziel.

Sollen einzelne ARD-Kultur-Produktionen auch den Weg ins lineare TV finden? Und könnte ARD Kultur umgekehrt für bestehende lineare Kulturformate eine non-lineare Verlängerung sein, um Themen noch einmal anders, ausführlicher aufzubereiten?

JANA BRANDT: Der Charme von ARD Kultur liegt darin, dass nichts ausgeschlossen ist. Das merkt man auch an den Gedanken, die Sie sich dazu machen. Es gibt nichts, was uns im System ARD davon abhält, die Produkte, die geschaffen wurden, neu oder anders zu nutzen. Klar ist der Ansatz, dass wir für das Non-Lineare produzieren. Aber natürlich kann das Lineare solche Programme für sich nutzen, das bietet sich durch die regionalen Programme und die Bandbreite an Radiosendern geradezu an. In diesem Zusammenhang denke ich natürlich auch an 3Sat als Partner, den man linear nutzen kann. Da gibt es sehr konkrete Gespräche. Aber eines ist auch klar: Wenn man sich für Tag eins zu viel vornimmt, kommt man nicht in die Gänge. Um einen Start zu ermöglichen, darf man nicht zu verkopft an eine Sache herangehen, das habe ich in der Fiktion gelernt.

Ist ARD Kultur auch als Talentschmiede gedacht, von der andere Programmbereiche der ARD, vielleicht auch die Fiction, profitieren können?

JANA BRANDT: Ja. In den aktuellen Produktionen entdecken Sie viele Protagonisten und Protagonistinnen, die einem anderen Vielfaltsgedanken in der Abbildung von Kultur entsprechen und die ich sehr interessant finde für Kulturproduktionen im klassischen linearen Bereich. Sie finden aber auch Leute wie Daniel Donskoy, der mich schon in meinem früheren fiktionalen Leben begleitet hat. Talente zu fördern, ihnen Möglichkeiten zu geben, ist natürlich etwas, dem ein Zauber innewohnt. Kristian Costa-Zahn und Bettina Kasten sind auf sehr viele nationale Produzentinnen und Produzenten zugegangen, um den Kreativmarkt zu scannen und auch Talente zu entdecken, die bisher noch nicht für die ARD gearbeitet haben.

Ein Gedanke am Rande: Könnte ARD Kultur nicht auch den Charakter eines Kultur-Archivs bekommen? Es gibt ja bestimmt einen ARD-Fundus mit - wild guess - Zadek-Inszenierungen oder Heiner-Müller-Portraits, legendären Rockpalast-Konzerten...

JANA BRANDT: Ich kann nicht sagen, ob Bettina Kasten und Kristian Costa-Zahn diesen Gedanken des wirklich Historischen schon ventiliert haben. Bislang war das noch nicht Bestandteil unserer Diskussionen, aber ich will das nicht ausschließen. Aber Archivcharakter bekommt es auf jeden Fall, allein schon durch den kuratierenden Kulturbündelungsgedanken, der ARD Kultur zugrunde liegt. Das man da auch auf historisches Material stoßen kann, finde ich eine interessante Anregung. Aber es ist nicht unser erster Ansatz. Der Gedanke, Audiothek und Mediathek zusammenzubringen, wurde bislang noch nicht so gelebt. Die Vielfalt der Angebote aus dem Radio mit denen aus dem Fernsehen in einer non-linearen Welt zusammenzubringen, ist eine enorme Chance. Es schreit förmlich danach, das jetzt umzusetzen, denn die Vielfalt, die die ARD hat, ist gigantisch.

Welche Rolle nehmen Sie als zuständige MDR-Programmdirektion ein? Primär eine übergeordnete mit dem Blick auf das große Ganze oder auch eine eher regionale mit dem Blick auf Formate vom MDR?

JANA BRANDT: Das Tolle an dieser Programmdirektion ist die Vielseitigkeit: ARD Kultur liegt im Verantwortungsbereich der Programmdirektion Halle, weil hier die ARD Kulturkoordination liegt. Die ARD-Kulturkoordination ist mit klaren Aufgaben versehen: Es geht darum, "ttt" auch weiterhin als DAS Kulturmagazin des Ersten zu etablieren, was es im Linearen ohnehin ja ist. Eine weitere Aufgabe besteht in den Hochglanz- oder Exzellenz-Dokumentationen für die ARD-Mediathek. In dieser Aufgabe unterstützen wir den Austausch zwischen allen ARD-Häusern und ARD Kultur, denn die Angebote müssen eng verzahnt werden. Übrigens: Darin, koordinierend tätig zu sein, und die Vielfalt der Ideen zu einem Ganzen zusammen zu bringen, decken sich alte und neue Tätigkeit. Das erinnert mich an die Arbeit in der Gemeinschaftsredaktion Serien im Hauptabendprogramm. Als Programmdirektorin gehören u.a. Kultur und Gesellschaft, der Klassikbereich, die Religion, die vielen Radiowellen und auch funk zu meinem Bereich. Was die regionale Einbindung des MDR betrifft, da ist es die Aufgabe der neuen wunderbaren Kulturchefin Jana Cebulla, den MDR in all den verschiedenen Bereichen zu repräsentieren und einzubringen. Da bin ich nicht mehr konkret im Lead. Aber da passiert sehr viel - die junge Kultur zu fördern, ist ein strategisches Interesse des MDR. Aktuelles Beispiel ist die Mockumentary "Irgendwas mit Medien", die gerade mit der UFA an der Bauhaus Uni in Weimar entsteht.

Wie bewerten Sie die Standort-Frage? Oder andersrum gefragt, wie wichtig ist es, dass ARD Kultur in Weimar, also in einem der "neuen" Bundesländer seinen Sitz hat?

JANA BRANDT: Wir freuen uns sehr, dass ARD Kultur in der Mitte Deutschlands angesiedelt ist, dazu noch mit Weimar in einer der spannendsten und schönsten Kulturregionen des Landes. Der Charme an der Region Weimar ist auch, dass die bereits angesprochene Bandbreite der Kultur von Pop über Klassik Stiftung bis zu Bauhaus vorhanden ist. Wir fühlen uns in diesem kreativen Spannungsbogen der Kulturhauptstadt sehr wohl. Und es ist definitiv an der Zeit, dass es mehr Gemeinschaftseinrichtungen der ARD im Osten gibt. ARD Kultur ist erst die zweite Einrichtung unter der Federführung des MDR und wir sind stolz darauf, dass wir nun diese Chance haben.

Sind Koproduktionen neben den Landesrundfunkanstalten auch mit der Degeto geplant?

JANA BRANDT: Koproduktionen nicht. Wir haben aber darüber gesprochen, ob der Kulturbereich allgemein und jetzt natürlich ARD Kultur fiktionale Großproduktionen stärker begleiten kann. Ich rede jetzt nicht über Thementage. Aber es gibt ja eine große Tradition, dass historische Fiktion von Dokumentarischem begleitet wird. Mit Blick auf das, was die Degeto und auch andere ARD-Anstalten produzieren, schreien einige Produkte danach, dass die Gedanken, die die Fiktion setzt, unter einem Kulturaspekt erweitert werden.

Ist vorstellbar, dass ARD Kultur auch als Kulturveranstalter auftritt?

JANA BRANDT: Ich glaube, da würden wir uns verheben. Partner, Widerspiegler - ja. Veranstalter in der Kulturszene würde aber den Rahmen der Möglichkeiten von ARD Kultur sprengen, auch personell. Aber in der bereits angesprochenen Frage, kann sich ARD Kultur in gesellschaftliche Diskussionen einbringen, überlegen wir Kulturwerkstätten ins Leben zu rufen. Generell kann man sagen, dass ARD Kultur als Teil der Kultur in der ARD und zusammen mit allen Landesrundfunkanstalten besondere Anstrengungen unternimmt, um die Kulturbranche zu stärken.

Wie sehr schielen Sie eigentlich noch nach der ARD- und der MDR-Fiction? Vermissen Sie den Bereich nicht gerade jetzt, da so viele herausragende Stoffe ihren Aufschlag haben oder gerade realisiert werden?

JANA BRANDT: Bei Stoffen wie "Schneller als die Angst", "ZERV" oder "Lauchhammer" war ich ja noch involviert. Der Charme und zugleich auch die Herausforderung bei der Fiktion liegt darin, dass man sehr weit in die Zukunft planen und manchmal fast schon prophetisch nach Trends suchen muss. In meinen unterschiedlichen Rollen in der Fiktion konnte ich zu jedem Zeitpunkt das machen, woran ich glaubte. Mit tollen Partnern und einem tollen Sender. Neben den großen langlaufenden Serien, die zum Glück noch da sind, gibt es jetzt auch so viel Neues, weil wir uns damals gesagt haben, der MDR muss sich nochmals neu positionieren. Mit dem großen Serien-Knowhow, das wir als Team hatten, konnten wir das. Das jetzt erblühen zu sehen, macht mich stolz. Weil ich immer die Dinge machen konnte, die ich machen wollte - von Sturm der Liebe" über In aller Freundschaft" und Um Himmels Willen" bis Weissensee" und Charité" -, konnte ich auch loslassen und sagen, ich hab's gehabt. Die Kultur ist so ein wunderbares Spielfeld, bei dem die Expertise der Fiktion durchaus eine Rolle spielt: Koproduzieren, Menschen an etwas binden, eine gemeinsame Vision entwickeln. Fiktion gucke ich weiterhin mit großer Leidenschaft. Das geht nie weg. Eine Traurigkeit, es selbst nicht mehr tun zu können, gibt es nicht. Fragen Sie mich in fünf Jahren, ob es dann immer noch so ist.

Das Interview führte Frank Heine